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Вклады Кошелев-Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кошелев-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 15 000 371 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,75% 500 371 день
Евро 0,5% 500 270 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 7 000 750 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,25% 500 750 дней
Евро 0,5% 300 150 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 30 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Доллар США 3% 500 370 дней
Евро 0,5% 300 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 150 000 740 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Китайский юань 3% 1 000 740 дней
Доллар США 2,5% 5 000 740 дней
Фунт стерлингов 1,5% 1 000 740 дней
Евро 0,5% 3 000 740 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 5 000 31 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 100 31 день
Евро 0,1% 100 31 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 3 000 1110 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 3% 50 730 дней
Евро 0,5% 50 370 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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