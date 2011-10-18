Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Кошелев-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|15 000
|371 день
|
|Доллар США
|2,75%
|500
|371 день
|Евро
|0,5%
|500
|270 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|7 000
|750 дней
|
|Доллар США
|3,25%
|500
|750 дней
|Евро
|0,5%
|300
|150 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,25%
|30 000
|370 дней
|
|Доллар США
|3%
|500
|370 дней
|Евро
|0,5%
|300
|370 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|150 000
|740 дней
|
|Китайский юань
|3%
|1 000
|740 дней
|Доллар США
|2,5%
|5 000
|740 дней
|Фунт стерлингов
|1,5%
|1 000
|740 дней
|Евро
|0,5%
|3 000
|740 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|5 000
|31 день
|
|Доллар США
|1%
|100
|31 день
|Евро
|0,1%
|100
|31 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|3 000
|1110 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 000
|730 дней
|
|Доллар США
|3%
|50
|730 дней
|Евро
|0,5%
|50
|370 дней
Похожие продукты других банков: Эс-Би-Ай Банк, Фора-Банк, Ассоциация.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%