Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1996 году в форме закрытого акционерного общества. Носил наименование «Банк «Онэксим — Волга» и являлся частью холдинга «Интеррос», принадлежащего Владимиру Потанину. Учредителями банка выступили такие компании, как ОАО «Ростелеком», «Дзержинский опытный завод авиационных материалов», ОАО «АКБ «Росбанк», ООО «ПМД Сервис», ООО «Авто», ЗАО «Доверие», ООО «Техноэксплуатация». В 2002 году АКБ «Росбанк» вошел в состав акционеров банка, и уже в 2003 году последний был переименован в ЗАО «Росбанк — Волга». В сентябре 2012 года кредитная организация вышла из состава одной из крупнейших международных финансовых групп Societe Generale в результате ее реализации владельцу самарской строительной компании Владимиру Кошелеву, после чего получила свое действующее название — ЗАО «Кошелев-Банк». В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С марта 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент бенефициарами банка выступают Владимир Кошелев и его мать Татьяна Дедова, владеющие в совокупности 47,9%; Марина Карпяк, имеющая с Владимиром Кошелевым совместных детей (18,4%); Владимир Макаров (17,4%), Андрей Белоусов (16,3%). Все бенефициары, за исключением Татьяны Дедовой, входят в состав совета директоров кредитной организации. Владимир Кошелев на сегодняшний день является генеральным директором ЗАО «Кошелев-проект» в Самаре, входящего в состав «Корпорации Кошелев»*.

Сеть банка представлена головным офисом, 13 дополнительными офисами (включая ипотечный центр), филиалом, операционным офисом и операционной кассой вне кассового узла, преимущественно расположенными в домашнем регионе (г. Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Ульяновск) и в Калуге. Собственная сеть банкоматов насчитывает 17 устройств. Кроме того, банк располагает 30 платежными терминалами.

Частным лицам фининститут предлагает ипотечные и потребительские кредиты, вклады, денежные переводы (Contact, «Золотая Корона»), пластиковые карты (MasterCard), оплату услуг (коммунальные платежи, телевидение, Интернет, телефония, сотовая связь), сейфовые ячейки. Юридическим лицам доступны РКО, кредиты и банковские гарантии, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты (карты MasterCard).

Своим стратегическим направлением развития банк называет поддержку реального сектора экономики Самарской и Калужской областей, в том числе в сфере кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В числе клиентов банка были замечены такие компании, как ОАО «Железобетонстрой № 5», компании строительной группы «Корпорация Кошелев», ООО «НПФ XXI ВЕК», ООО «Самаранефтепромлизинг» и др.

За период с начала марта 2017 года по начало марта 2018 года объем нетто-активов кредитной организации увеличился на 11,8%, составив 20,4 млрд рублей. В пассивной части основной причиной роста валюты баланса стал приток депозитов физических лиц (+14% за год). В активах привлекаемая ликвидность преимущественно направлялась на кредитование (как розничных, так и корпоративных клиентов) и на рынок МБК.

Структура пассивов слабо диверсифицирована по источникам привлечения и демонстрирует крайне высокую зависимость банка от средств физических лиц, доля которых в структуре пассивов на 1 марта 2018 года достигла 81% (годом ранее — 79%). Существенная часть привлеченных средств физических лиц представлена долгосрочными депозитами населения со сроками погашения свыше одного года. Средства предприятий и организаций формируют 9,9% пассивов, а оставшаяся часть ресурсной базы представлена собственным капиталом. Примерно половина корпоративных средств сформирована остатками на расчетных счетах, еще порядка трети приходится на субординированные займы от связанных сторон, привлеченные на сроки до 2019 и 2025 годов. Остаточная стоимость данных займов на 1 марта 2018 года составляла 535,8 млн рублей. Достаточность собственного капитала в соответствии с методикой Банка России выполняется с запасом: норматив капитала Н1.0 на 1 марта 2018 года составлял 15,2% при минимуме в 8%. На долю привлеченных МБК приходилось менее 1% нетто-пассивов банка. Активность клиентской базы банка умеренная, ежемесячные обороты по текущим счетам клиентов за последний год составляли в среднем 7—10 млрд рублей.

В структуре нетто-активов на отчетные даты примерно равные доли занимают межбанковские кредиты (42,2%) и кредиты клиентам (40,2%). Портфель ценных бумаг формирует почти 10%, высоколиквидные активы — 4,5% (преимущественно денежные средства), прочие активы и основные средства — чуть менее 3%.

За исследуемый год кредитный портфель банка вырос на 35%, при этом одинаково сильную положительную динамику в относительном выражении показали как ссуды корпоративным клиентам (+36,3%), так и розничные кредиты (+32,3%). Кредиты предприятиям и организациям преобладают в совокупном портфеле, занимая на отчетную дату долю в 66%. В розничном портфеле преобладают ссуды, выданные на срок свыше трех лет, в корпоративном — от одного года до трех лет, хотя также весьма заметна доля кредитов на сроки до полугода. Уровень просроченной задолженности на 1 марта 2018 года составил 2,1% (годом ранее — 2,8%). Уровень резервирования в целом невысокий, однако почти вдвое покрывает просрочку, составляя 4,0% (годом ранее — 3,6%). Кредитный портфель на отчетную дату был почти полностью обеспечен залогом имущества. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за три квартала 2017 года, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля банка преобладали такие сегменты, как строительство (45,8%), финансовая деятельность (22,0%), обрабатывающие производства (11,3%), операции с недвижимостью (8,8%) и торговля (8,5%). Существенную часть розничного портфеля формируют ипотечные и потребительские кредиты. По последней доступной информации на начало 2016 года, для банка был характерен очень высокий уровень концентрации кредитных рисков: на десять крупнейших заемщиков приходилось 59% совокупного кредитного портфеля.

Портфель ценных бумаг (2,0 млрд рублей) за последний год сократился на 36,9%. В основном сформирован облигациями. Портфель представлен преимущественно еврооблигациями, облигациями российских банков и компаний, в меньшей степени — ОФЗ и госбумагами. Стоит отметить, что банк уже длительное время практически не работает на рынке РЕПО. Торговые обороты по облигациям за последние месяцы составляли от 1,7 млрд до 10,9 млрд рублей.

В последние годы банк достаточно активно размещает ликвидность на рынке МБК. Обороты привлекаемых средств незначительны по сравнению с объемами размещения. За последний год банк ежемесячно размещал от 50 млрд почти до 100 млрд руб. преимущественно в виде коротких кредитов российским банкам, хотя также использовал и депозиты в ЦБ.

Еще с начала 2016 года у банка существенно вырос объем валютных и конверсионных операций. За последний год обороты банка по данным операциям составляли в среднем 100—200 млрд рублей.

Чистая прибыль кредитной организации за 2017 год составила 46,3 млн рублей по РСБУ — почти столько же, сколько и годом ранее. За два месяца 2018 года банк успел заработать 15,5 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Кошелев (председатель), Владимир Макаров, Марина Карпяк, Андрей Белоусов, Юрий Левин, Дмитрий Быков.

Правление: Олег Багаев (председатель), Юрий Левин, Татьяна Радаева, Виктор Вяткин, Денис Хадеев.

* «Корпорация Кошелев» — одна из крупнейших многопрофильных строительных компаний в России. В последние годы занимает лидирующие позиции в строительной отрасли не только в Самарском регионе, но и во всей стране. Корпорация располагает собственными производственными мощностями, к которым относятся завод по производству железобетонных изделий, производство оконных конструкций и пр. Коллектив корпорации насчитывает более 4 тыс. человек. Корпорацией построен новый завод железобетонных изделий — «Авиакор-Железобетон», которому, наряду c «Корпорацией Кошелев», Правительством Самарской области присвоен статус стратегического предприятия региона. В настоящее время Корпорация реализует масштабные проекты застройки микрорайонов с развитой социальной инфраструктурой в Самарской и Калужской областях. В 2015 году было завершено строительство и состоялось открытие гостиничного комплекса Hilton Garden Inn в Ульяновске. Проект был реализован в рамках соглашения между Правительством Ульяновской области, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и «Корпорацией Кошелев». Объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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