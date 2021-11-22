Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Кошелев-Банка до «BB-(RU)», изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В АКРА пояснили, что повышение кредитного рейтинга Кошелев-Банка обусловлено улучшением риск-профиля ввиду сокращения доли проблемных кредитов. Кредитный рейтинг банка также определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля при удовлетворительной позиции по достаточности капитала и адекватной оценке ситуации с ликвидностью и фондированием.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля определяется прежде всего слабыми позициями банка на рынке финансовых услуг Российской Федерации (169-е место по размеру собственного капитала). Банк развивается в формате универсальной кредитной организации, предоставляя финансовые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основными направлениями развития являются кредитование малого и среднего предпринимательства, ипотечное кредитование физлиц, а также операции с ценными бумагами.

«Агентство считает, что стратегия кредитной организации в целом отвечает макроэкономическим и региональным предпосылкам развития, а качество корпоративного управления соответствует выбранным направлениям деятельности и масштабу кредитной организации», – говорится в комментарии АКРА.

Достаточность капитала банка агентство оценило как удовлетворительную, что обусловлено адекватными значениями регуляторных нормативов достаточности и слабыми показателями операционной эффективности. Повышение оценки риск-профиля до слабой отражает улучшение качества кредитного портфеля Кошелев-Банка. Общий объем кредитов, отнесенных агентством к проблемным и потенциально проблемным, находился на уровне 8,1% (10,7% на 30 июня 2020 года), что, согласно методологии АКРА, ведет к улучшению оценки качества ссудного портфеля. Доля кредитов, предоставленных десяти крупнейшим заемщикам, на 30 июня 2021 года составляла 27,7%. К факторам, ограничивающим оценку риск-профиля, агентство отнесло большой объем кредитов, предоставленных компаниям, работающим в сферах строительства и недвижимости.

Позицию Кошелев-Банка по ликвидности и фондированию АКРА оценило как адекватную. При этом сильная позиция по ликвидности, по мнению аналитиков агентства, в частности, подтверждается значениями показателя дефицита краткосрочной ликвидности: избыток ликвидности в базовом сценарии — 3,3 млрд рублей, в стрессовом — 8,6%.

Эксперты АКРА пришли к выводу, что зависимость банка от крупнейших кредиторов (вкладчиков) остается низкой. «На 1 июля 2021 года доля средств, предоставленных крупнейшим вкладчиком, составила 3,7%, десятью крупнейшими вкладчиками — 14,4%. В 2021 году произошел отток средств, привлеченных банком от связанных сторон, однако агентство считает, что это событие не повлияло на кредитоспособность Кошелев-Банка», — сделали вывод аналитики АКРА.