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Дебетовые карты в Кошелев-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Кошелев-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Mastercard Standard Unembossed — Кошелев-Банк
Moment
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 350 нет нет
Mastercard Standard — Кошелев-Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 550 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 15 нет нет
Mastercard World Black Edition — Кошелев-Банк
Дебетовая Black Edition
Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 2 500 - 19 000 нет нет
Mastercard Gold — Кошелев-Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 1 000 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 20 нет нет
Mastercard Gold — Кошелев-Банк
Дебетовая Gold+
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 350 - 1 450 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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