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Русский Стандарт, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Вишня (пополняемая)

Mastercard Prepaid «Вишня» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Prepaid
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • неименная карта
Выпуск и обслуживание
150 ₽

за выпуск карты; 80 руб. - доставка карты Почтой России

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
сумма операций по карте не более 40 000 руб. в месяц (без идентификации)
Дополнительная информация
  • платежный лимит карты - 1 000 до 15 000 руб. без идентификации клиента, до 600 000 руб. после идентификации в офисе банка;
  • количество раз пополнения карты - не ограничено;
  • пополнение в платежных терминалах, банкоматах и операционных кассах банка - бесплатно;
  • возможно пополнение с помощью перевода с карты на карту или переводом от другого оператора электронных денежных средств после идентификации;
  • снятие наличных возможно после идентификации клиента в офисе банка и получения ПИН-кода;
  • в случае утери или кражи карты, она не восстанавливается и не перевыпускается, денежные средства клиенту не возвращаются;
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты по программе "Клуб скидок";
  • специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • крупная комиссия за выдачу наличных, в том числе в устройствах банка;
  • при краже/утере карты денежные средства клиенту не возвращаются
Особые ограничения
  • приобрести карту можно на сайте и в офисах банка
Дата актуализации
05.02.2019 09:30
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Вишня (пополняемая)» в 85 городах России
78 827
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48