Обслуживание карты Тип карты Mastercard Prepaid Технологические особенности моментальная выдача карты неименная карта Выпуск и обслуживание 150 ₽ за выпуск карты; 80 руб. - доставка карты Почтой России Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 150 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб.- свыше 150 000 руб. в месяц Лимиты по операциям сумма операций по карте не более 40 000 руб. в месяц (без идентификации) Дополнительная информация платежный лимит карты - 1 000 до 15 000 руб. без идентификации клиента, до 600 000 руб. после идентификации в офисе банка;

количество раз пополнения карты - не ограничено;

пополнение в платежных терминалах, банкоматах и операционных кассах банка - бесплатно;

возможно пополнение с помощью перевода с карты на карту или переводом от другого оператора электронных денежных средств после идентификации;

снятие наличных возможно после идентификации клиента в офисе банка и получения ПИН-кода;

в случае утери или кражи карты, она не восстанавливается и не перевыпускается, денежные средства клиенту не возвращаются;

СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

конвертация - по курсу банка;

скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты по программе "Клуб скидок";

специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5% Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы крупная комиссия за выдачу наличных, в том числе в устройствах банка;

при краже/утере карты денежные средства клиенту не возвращаются Особые ограничения приобрести карту можно на сайте и в офисах банка Дата актуализации 05.02.2019 09:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.