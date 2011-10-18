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Дебетовые карты в ТЭМБР-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ТЭМБР-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Visa Classic — ТЭМБР-Банк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет нет
доллар США нет 13 нет нет
евро нет 11 нет нет
Visa Electron — ТЭМБР-Банк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 5 нет нет
Visa Gold — ТЭМБР-Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 нет нет
доллар США нет 65 нет нет
евро нет 57 нет нет
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
Интернет-карта
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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