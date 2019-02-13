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бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay Бонусы для путешествий программа ALL Airlines: начисление миль за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль: 1,5% в категории "Кино", "Театры", "Концерты" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, а также за любые покупки при ежедневном остатке на счете от 100 000 руб.;

1% в категории "Кино", "Театры", "Концерты" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, а также за любые покупки при ежедневном остатке на счете менее 100 000 руб.;

6% годовых на остаток при сумме операций покупок от 20 000 руб. и более за расчетный период мин. остаток миль для возможности компенсации покупки - 6 000 миль, далее с шагом в 3 000 миль; макс. 6 000 миль в месяц за покупки; срок действия миль - 5 лет Выпуск и обслуживание 0 - 3 588 ₽ со 2-го года: 0-3 588 руб. по 299 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 100 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

бесплатная страховка для путешествий по всему миру Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в любых банкоматах;

бесплатная страховка для выезжающих за рубеж;

6% годовых на остаток милями Особые ограничения доставка карты курьером или почтой по всей России Дата актуализации 13.02.2019 11:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 3 заявки за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.