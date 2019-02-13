Тинькофф Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
All Airlines
Mastercard World «Tinkoff ALL Airlines» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- для путешествий
программа ALL Airlines: начисление миль за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль:
- 1,5% в категории "Кино", "Театры", "Концерты" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, а также за любые покупки при ежедневном остатке на счете от 100 000 руб.;
- 1% в категории "Кино", "Театры", "Концерты" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, а также за любые покупки при ежедневном остатке на счете менее 100 000 руб.;
- 6% годовых на остаток при сумме операций покупок от 20 000 руб. и более за расчетный период
мин. остаток миль для возможности компенсации покупки - 6 000 миль, далее с шагом в 3 000 миль; макс. 6 000 миль в месяц за покупки; срок действия миль - 5 лет
Выпуск и обслуживание
0 - 3 588 ₽
со 2-го года: 0-3 588 руб.
по 299 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 100 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- бесплатная страховка для путешествий по всему миру
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в любых банкоматах;
- бесплатная страховка для выезжающих за рубеж;
- 6% годовых на остаток милями
Особые ограничения
- доставка карты курьером или почтой по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 11:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «All Airlines» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам