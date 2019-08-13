|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
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39 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если вам надоело выстаивать очередь в бухгалтерию и вы ищете способ, как упростить перечисление заработанных денег, откройте зарплатную дебетовую карту в ВТБ. Она облегчит процесс перевода заработной платы, так как теперь вам не придется непосредственно участвовать в процедуре. Деньги можно будет переводить без вашего присутствия, а значит, вы ощутимо сэкономите время. Кроме того, к платежному средству нередко прилагаются бонусы.
Интернет-банк
Если вы получаете пластиковый инструмент, то вместе с ним можно завести онлайн-банк. С его помощью вы можете следить за состоянием своего счета, получать информацию о последних тратах и перечислениях, оплачивать коммунальные услуги, интернет, сотовую связь, штрафы онлайн. Чтобы открыть интернет-банк, переговорите с менеджером. Он все разъяснит и при надобности выдаст дополнительный пароль для безопасности.
О чем следует знать обладателю данного инструмента?
Перед получением пластика нужно знать детали и преимущества, имеющиеся у него:
База организаций, где можно открыть пластик для получения зарплаты
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