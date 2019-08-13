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Зарплатные карты в в ВТБ

Банк: ВТБ
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Если вам надоело выстаивать очередь в бухгалтерию и вы ищете способ, как упростить перечисление заработанных денег, откройте зарплатную дебетовую карту в ВТБ. Она облегчит процесс перевода заработной платы, так как теперь вам не придется непосредственно участвовать в процедуре. Деньги можно будет переводить без вашего присутствия, а значит, вы ощутимо сэкономите время. Кроме того, к платежному средству нередко прилагаются бонусы.

Интернет-банк

Если вы получаете пластиковый инструмент, то вместе с ним можно завести онлайн-банк. С его помощью вы можете следить за состоянием своего счета, получать информацию о последних тратах и перечислениях, оплачивать коммунальные услуги, интернет, сотовую связь, штрафы онлайн. Чтобы открыть интернет-банк, переговорите с менеджером. Он все разъяснит и при надобности выдаст дополнительный пароль для безопасности.

О чем следует знать обладателю данного инструмента?

Перед получением пластика нужно знать детали и преимущества, имеющиеся у него:

  • к нему можно привязать еще один платежный инструмент, чтобы им мог пользоваться ваш родственник. Вам будут отправляться отчеты обо всех совершаемых операциях;
  • действует и за границей. Если вы не хотите терять часть сумм при конвертации, можно открыть счет в иностранной валюте (как правило, в долларах или евро);
  • если вы выезжаете за рубеж, деньги на счету не обязательно декларировать;
  • очень часто действует система cashback. С английского это значит «возврат денег». Если вы будете расплачиваться пластиком в компаниях, сотрудничающих с вашим банком, то получите часть средств назад. Полный список кинотеатров, кафе, магазинов и других заведений, где действует кэшбэк, вы найдете на сайте банковской организации;
  • также действует овердрафт, или система перерасходов. Он позволяет получить недостающий капитал, которого не хватает на покупку или оплату услуги. Но будьте осторожны: заемные средства выдаются под проценты, а погашаются со следующей зарплаты. При этом овердрафт не может превышать ее двукратный размер.

    • База организаций, где можно открыть пластик для получения зарплаты

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