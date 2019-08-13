Если вам надоело выстаивать очередь в бухгалтерию и вы ищете способ, как упростить перечисление заработанных денег, откройте зарплатную дебетовую карту в ВТБ. Она облегчит процесс перевода заработной платы, так как теперь вам не придется непосредственно участвовать в процедуре. Деньги можно будет переводить без вашего присутствия, а значит, вы ощутимо сэкономите время. Кроме того, к платежному средству нередко прилагаются бонусы.

Интернет-банк

Если вы получаете пластиковый инструмент, то вместе с ним можно завести онлайн-банк. С его помощью вы можете следить за состоянием своего счета, получать информацию о последних тратах и перечислениях, оплачивать коммунальные услуги, интернет, сотовую связь, штрафы онлайн. Чтобы открыть интернет-банк, переговорите с менеджером. Он все разъяснит и при надобности выдаст дополнительный пароль для безопасности.

О чем следует знать обладателю данного инструмента?

Перед получением пластика нужно знать детали и преимущества, имеющиеся у него:

к нему можно привязать еще один платежный инструмент, чтобы им мог пользоваться ваш родственник. Вам будут отправляться отчеты обо всех совершаемых операциях;

действует и за границей. Если вы не хотите терять часть сумм при конвертации, можно открыть счет в иностранной валюте (как правило, в долларах или евро);

если вы выезжаете за рубеж, деньги на счету не обязательно декларировать;

очень часто действует система cashback. С английского это значит «возврат денег». Если вы будете расплачиваться пластиком в компаниях, сотрудничающих с вашим банком, то получите часть средств назад. Полный список кинотеатров, кафе, магазинов и других заведений, где действует кэшбэк, вы найдете на сайте банковской организации;

также действует овердрафт, или система перерасходов. Он позволяет получить недостающий капитал, которого не хватает на покупку или оплату услуги. Но будьте осторожны: заемные средства выдаются под проценты, а погашаются со следующей зарплаты. При этом овердрафт не может превышать ее двукратный размер.

База организаций, где можно открыть пластик для получения зарплаты

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