Зарплатная дебетовая карта в ЮниКредит Банке поможет вам в получении своего заработка. Благодаря ей вы получаете возможность существенно облегчить и ускорить этот процесс. Вам больше не нужно будет стоять в очереди в бухгалтерский отдел или носить с собой большое количество наличных, так как нужная сумма всегда будет под рукой.

О чем следует знать обладателю данного платежного средства?

Если вы собрались открывать пластик, то стоит ознакомиться с некоторыми функциями и бонусами, которыми он обладает:

к нему можно привязать дополнительное платежное средство, чтобы им пользовался член вашей семьи. При этом вы будете получать отчеты обо всех тратах;

если вы захотите снять наличные, то следует делать это в банкоматах, принадлежащих вашему банку. Это поможет вам сэкономить, так как в них меньше комиссия;

обеспечена высокая безопасность. Счетом не смогут воспользоваться, не зная пароля. Даже если пластиковый инструмент украдут, вы всегда можете позвонить в финансовую организацию и заблокировать свой капитал. Так, злоумышленник не сможет воспользоваться вашими начислениями;

пластик действует и за границей. Вы можете расплачиваться им и в других странах. При этом можно продолжать использовать рублевый счет или открыть валютный, чтобы сразу переводить на него доллары или евро. Когда вы выезжаете за границу, имеющиеся на счету средства не нужно декларировать;

Интернет-банкинг

Вместе с открытием пластикового инструмента можно завести интернет-банк. Для этого следует проконсультироваться с менеджером, который все разъяснит. Возможно, вам выдадут дополнительный пароль для безопасности. Онлайн-банкинг позволяет оплачивать штрафы, коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, не выходя из дома. Вы существенно сэкономите время.

Список организаций, где можно открыть данное средство

Создатели сайта banki.ru составили самую обширную и точную базу банковских учреждений, где осуществляют услугу по открытию пластика. У нас вы найдете информацию о:

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