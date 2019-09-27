Зарплатные карты в в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 - 1 800 1% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Мультикарта
ВТБ
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Citi Priority
Ситибанк
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Альфа-карта
Альфа-Банк
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Умная карта
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Отзывы

Самый лучший оператор на свете
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 27.09.2019 я обратился в тинькофф банк по онлайн звонку и посли длительных мучений с недооператорами я нарвался на это чудо этот супер оператор ответил мне очень вежливо он... Весь отзыв
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Зарплатная дебетовая карта в ЮниКредит Банке поможет вам в получении своего заработка. Благодаря ей вы получаете возможность существенно облегчить и ускорить этот процесс. Вам больше не нужно будет стоять в очереди в бухгалтерский отдел или носить с собой большое количество наличных, так как нужная сумма всегда будет под рукой.

О чем следует знать обладателю данного платежного средства?

Если вы собрались открывать пластик, то стоит ознакомиться с некоторыми функциями и бонусами, которыми он обладает:

  • к нему можно привязать дополнительное платежное средство, чтобы им пользовался член вашей семьи. При этом вы будете получать отчеты обо всех тратах;
  • если вы захотите снять наличные, то следует делать это в банкоматах, принадлежащих вашему банку. Это поможет вам сэкономить, так как в них меньше комиссия;
  • обеспечена высокая безопасность. Счетом не смогут воспользоваться, не зная пароля. Даже если пластиковый инструмент украдут, вы всегда можете позвонить в финансовую организацию и заблокировать свой капитал. Так, злоумышленник не сможет воспользоваться вашими начислениями;
  • пластик действует и за границей. Вы можете расплачиваться им и в других странах. При этом можно продолжать использовать рублевый счет или открыть валютный, чтобы сразу переводить на него доллары или евро. Когда вы выезжаете за границу, имеющиеся на счету средства не нужно декларировать;

    • Интернет-банкинг

    Вместе с открытием пластикового инструмента можно завести интернет-банк. Для этого следует проконсультироваться с менеджером, который все разъяснит. Возможно, вам выдадут дополнительный пароль для безопасности. Онлайн-банкинг позволяет оплачивать штрафы, коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, не выходя из дома. Вы существенно сэкономите время.

    Список организаций, где можно открыть данное средство

    Создатели сайта banki.ru составили самую обширную и точную базу банковских учреждений, где осуществляют услугу по открытию пластика. У нас вы найдете информацию о:

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  • именной или неименной продукт;
  • системе бонусов и многое другое.

    • Если у вас есть какие-либо требования к продукту, воспользуйтесь фильтром. Мы разработали его, чтобы максимально упростить поиски. С его помощью вы точно подберете самый подходящий вариант.

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