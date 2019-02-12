0 - 2 388 ₽

по 199 руб. в месяц за обслуживание ПУ "Классический", плата не взимается при:

совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или

сумме покупок по картам в пакете от 15 000 руб.

при подключении программы лояльности #МожноВСЁ в период с 30.10.2018 по 30.09.2019 - комиссия за обслуживание карты 599 руб. в течение первого года использования не взимается