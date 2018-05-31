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Дебетовые карты в банке ДОМ.РФ

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке ДОМ.РФ. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Classic «Тарифный план 1 «Карта»» — Банк ДОМ.РФ
Карта
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 2 388 есть нет
Мир — Российский Капитал
Родители
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка ДОМ.РФ

Оценка: 5 Не засчитана
Рефинансировала ипотеку в банке Российский капитал, для себя подобрала  8 банков, но окончательно выбор пал на этот банк, потому что Российский капитал предложил самую низкую... Весь отзыв
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16 299

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