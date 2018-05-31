

Среди продуктов, предлагаемых в банке ДОМ.РФ, дебетовые карты занимают особое место. Лиц, которые только планируют заказать пластик, может удивить такое разнообразие. И дело не только в разном дизайне — есть более важные отличия между выпускаемыми дебетовками. Имеются в виду:

• стоимость изготовления и обслуживания (ежемесячного, годового);

• процент, начисляемый на остаток;

• предоставляемые льготы;

• тип платежной системы;

• валюта.

Благодаря широкому ассортименту, каждый клиент банка может выбрать доступное и удобное изделие и даже получать бонусы за пользование им при совершении покупок в магазинах, безналичной оплате товаров и услуг.

Заказ через интернет

Чтобы подать заявку на выпуск пластика, не выходя из дома, воспользуйтесь нашим сервисом. Banki.ru напрямую сотрудничает с этим банком и перенаправляет его сотрудникам анкеты, заполняемые потенциальными заказчиками.

Просто определитесь с типом дебетовки и обработайте электронную форму. Перед отправкой проверьте, верно ли указаны контакты, данные паспорта. В течение суток менеджер позвонит вам, чтобы рассказать о выбранном тарифе, уточнить, по какому адресу вам удобнее всего забрать новую карту.