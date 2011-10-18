Вход

Дебетовые карты в Консервативном Коммерческом Банке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Консервативном Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Mastercard Virtual «Виртуальная» — Консервативный Коммерческий Банк
Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 нет нет
Visa Classic — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
Visa Electron — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая Electron/Maestro
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
MasterCard Gold — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
MasterCard Gold — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая Gold PayPass
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая Maestro Econom
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
MasterCard Standard — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая PayPass
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 400 нет нет
Visa Platinum — Консервативный Коммерческий Банк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 нет нет
MasterCard Gold — Консервативный Коммерческий Банк
Карта на дом
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 800 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 696

Похожие продукты других банков: Кредитинвест, ГринКомБанк, Сургутнефтегазбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Вклады, Ипотека