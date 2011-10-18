Вход

Дебетовые карты в Ассоциация

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Ассоциация. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Дебетовая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 750 нет нет
Дебетовая
Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 000 нет нет
доллар США 0,01% 17 нет нет
евро 0,01% 15 нет нет
Дебетовая Cirrus/Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 700 нет нет
доллар США 0,01% 12 нет нет
евро 0,01% 10 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 2 000 нет нет
доллар США 0,01% 24 нет нет
евро 0,01% 21 нет нет
Дебетовая для сотрудников бюджетной сферы
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 нет нет
Мир Премиальная — Ассоциация
Дебетовая для сотрудников бюджетной сферы Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 нет нет
Мир Премиальная — Ассоциация
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 200 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
4 139

Похожие продукты других банков: Химик, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк.

Другие продукты: Кредитные карты, Ипотека