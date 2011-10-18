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Дебетовые карты в Эксперт Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Эксперт Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Mastercard Standard — Эксперт Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 8 нет нет
Mastercard Gold — Эксперт Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 2 000 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 35 нет нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Эксперт Банк
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 5 нет нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Эксперт Банк
Дебетовая Maestro (моментальная)
Mastercard Maestro Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Mastercard Platinum — Эксперт Банк
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 4 500 нет нет
доллар США нет 120 нет нет
евро нет 100 нет нет
Visa Gift — Эксперт Банк
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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