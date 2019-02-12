Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) карта именная;

Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay Cash Back от 1 до 5% 5% в ресторанах и на АЗС;

5% в категории "Спортивные товары" на сумму покупок от 30 000 руб. (по 3.03.2019);

1% за любые покупки;

макс. 5 000 руб. Начисление процентов на остаток средств на счете ставка равна базовому уровню доходности вкладов до востребования, определенному ЦБ, за вычетом 0,5 п. п.; проценты начисляются на сумму от 10 000 руб. 5,7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 499 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 5 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 60 000 руб. (1 000 долл.) в банкоматах банка, до 100 000 руб. (1 000 долл.) в ПВН в день (предусмотрена возможность увеличения лимитов) Дополнительная информация возможно открытие дополнительных счетов к карте в рублях и долларах США;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

бесплатные выпуск и 1-й год обслуживания карты;

снятие до 5 000 руб. в месяц в сторонних банкоматах без комиссии Дата актуализации 12.02.2019 15:33 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 182 заявки за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.