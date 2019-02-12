Кредит Европа Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Card Plus
Mastercard World «Card Plus» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- карта именная;
- Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% в ресторанах и на АЗС;
- 5% в категории "Спортивные товары" на сумму покупок от 30 000 руб. (по 3.03.2019);
- 1% за любые покупки;
- макс. 5 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,7%
ставка равна базовому уровню доходности вкладов до востребования, определенному ЦБ, за вычетом 0,5 п. п.; проценты начисляются на сумму от 10 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 499 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% при снятии до 5 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 5 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. (1 000 долл.) в банкоматах банка, до 100 000 руб. (1 000 долл.) в ПВН в день (предусмотрена возможность увеличения лимитов)
Дополнительная информация
- возможно открытие дополнительных счетов к карте в рублях и долларах США;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток;
- бесплатные выпуск и 1-й год обслуживания карты;
- снятие до 5 000 руб. в месяц в сторонних банкоматах без комиссии
Дата актуализации
12.02.2019 15:33
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Card Plus» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57