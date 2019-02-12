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Кредит Европа Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Card Plus

Mastercard World «Card Plus» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
182 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • карта именная;
  • Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% в ресторанах и на АЗС;
  • 5% в категории "Спортивные товары" на сумму покупок от 30 000 руб. (по 3.03.2019);
  • 1% за любые покупки;
  • макс. 5 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,7%
ставка равна базовому уровню доходности вкладов до востребования, определенному ЦБ, за вычетом 0,5 п. п.; проценты начисляются на сумму от 10 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 499 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% при снятии до 5 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 5 000 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0,5%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. (1 000 долл.) в банкоматах банка, до 100 000 руб. (1 000 долл.) в ПВН в день (предусмотрена возможность увеличения лимитов)
Дополнительная информация
  • возможно открытие дополнительных счетов к карте в рублях и долларах США;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатные выпуск и 1-й год обслуживания карты;
  • снятие до 5 000 руб. в месяц в сторонних банкоматах без комиссии
Дата актуализации
12.02.2019 15:33
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
182 заявки за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Card Plus» в 31 городе России
176 991
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Сайт
www.crediteurope.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 82
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Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57