Вход

Дебетовые карты в Костромаселькомбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Костромаселькомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

MasterCard Standard — Костромаселькомбанк
Клиентская
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 750 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
MasterCard Gold — Костромаселькомбанк
Клиентская Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
2 546

Похожие продукты других банков: Международный Коммерческий Банк, Далена Банк, Кранбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека