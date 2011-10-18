

Клиент Костромаселькомбанка, имеющий дебетовую карту, может распоряжаться только той суммой, которая не превышает остатка средств на счете. Главное отличие такого пластика от кредиток состоит в отсутствии кредитной линии, то есть о заемных деньгах при пользовании дебетовкой речь не идет.

Особенности

Среди преимуществ продукта:

• короткий период изготовления;

• невысокая стоимость обслуживания;

• возможность конвертации валют;

• предоставление бонусов, различных вариантов кешбэка;

• исключение кражи денег злоумышленниками (если карта утеряна, ее следует заблокировать).

Пластик позволяет снимать наличные в кассе, банкомате, проводить оплату в магазинах через терминал. Также его могут использовать любители онлайн-шоппинга. Если нужно перевести деньги на другой банковский счет, это также можно сделать без всяких ограничений.

Выбор

Поскольку банк выпускает разные варианты дебетовок, у некоторых клиентов возникают сложности с выбором. Подобрать выгодное и удобное предложение потребители могут, используя информацию, опубликованную на нашем сайте.

С помощью интуитивно понятной системы фильтрации Банки.ру вы без труда отыщете оптимальное для себя решение и отправите онлайн-заявку на выпуск.

