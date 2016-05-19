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Дебетовые карты в Севастопольском Морском Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Севастопольском Морском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Мир Классическая — Севастопольский Морской Банк
Дебетовая
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Классическая — Севастопольский Морской Банк
Социальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Севастопольского Морского Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Спасибо сотрудникам Бахчисарайского отделения банка за вежливое обслуживание и профессионализм. Открывали текущий счет, срочный депозит по хорошей ставке и банковскую карту. Все... Весь отзыв
Все отзывы
4 638

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