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Дебетовые карты в Севастопольском Морском Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Севастопольском Морском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
2 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Севастопольского Морского Банка
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