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Дебетовая карта "Private Black Edition" в МТС Банке

Mastercard World Black Edition «Privat Black Edition» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 24 000 ₽
  • cash back до 4%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 4%

начисляется в зависимости от среднемесячного баланса:

  • 0,5% (РФ) / 1,5% (за пределами РФ) - от 0 до 1 000 000 руб.;
  • 1% (РФ) / 2% (за пределами РФ) - от 1 000 000 - 1 500 000 млн. руб.;
  • 1,5% (РФ) / 2,5% (за пределами РФ) - от 1 500 000 - 2 000 000 руб.;
  • 2% (РФ) / 3% (за пределами РФ) - от 2 000 000 - 2 500 000 млн. руб.;
  • 2,5% (РФ) / 3,5% (за пределами РФ) - от 2 500 000 - 3 000 000 руб.;
  • 3% (РФ) / 4% (за пределами РФ) - от 3 000 000 руб.

макс. 5 000 руб. в месяц

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 24 000 ₽
  • плата не взимается в первый месяц и далее при среднемесячном балансе от 1 500 000руб.;
  • 500 руб. в мес. - при среднемесячном балансе от 1 000 000 до 1 500 000 руб.;
  • 2 000 руб. в мес. - при среднемесячном балансе до 1 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0,5%

Лимиты по операциям
лимит снятия наличных в ПВН банка - без ограничений; снятие в банкоматах - 300 000 руб.в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • консьерж-сервис 24/7, программа Priority Pass (8 бесплатных посещений в год, остальные – 30 долл. за человека), страхование в путешествиях на сумму до 15 000 долл., расширенная гарантия - бесплатно;
  • скидка 10% на аренду сейфовых ячеек и доставку материальных ценностей;
  • 1 доп.карта бесплатно;
  • конверсионные операции - курс МБ +/-20 копеек;
  • штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых за каждый день;
  • смс-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: 18 лет
для женщин: от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • снятие наличных без комиссии в рублях и иностранной валюте в банкоматах сторонних банков;
  • наличие cash back
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
05.08.2019 15:29
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Private Black Edition» в 60 городах России
75
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Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
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