Дебетовая карта "Private Black Edition" в МТС Банке
Mastercard World Black Edition «Privat Black Edition» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 24 000 ₽
- cash back до 4%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 4%
начисляется в зависимости от среднемесячного баланса:
- 0,5% (РФ) / 1,5% (за пределами РФ) - от 0 до 1 000 000 руб.;
- 1% (РФ) / 2% (за пределами РФ) - от 1 000 000 - 1 500 000 млн. руб.;
- 1,5% (РФ) / 2,5% (за пределами РФ) - от 1 500 000 - 2 000 000 руб.;
- 2% (РФ) / 3% (за пределами РФ) - от 2 000 000 - 2 500 000 млн. руб.;
- 2,5% (РФ) / 3,5% (за пределами РФ) - от 2 500 000 - 3 000 000 руб.;
- 3% (РФ) / 4% (за пределами РФ) - от 3 000 000 руб.
макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 24 000 ₽
- плата не взимается в первый месяц и далее при среднемесячном балансе от 1 500 000руб.;
- 500 руб. в мес. - при среднемесячном балансе от 1 000 000 до 1 500 000 руб.;
- 2 000 руб. в мес. - при среднемесячном балансе до 1 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
лимит снятия наличных в ПВН банка - без ограничений; снятие в банкоматах - 300 000 руб.в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- консьерж-сервис 24/7, программа Priority Pass (8 бесплатных посещений в год, остальные – 30 долл. за человека), страхование в путешествиях на сумму до 15 000 долл., расширенная гарантия - бесплатно;
- скидка 10% на аренду сейфовых ячеек и доставку материальных ценностей;
- 1 доп.карта бесплатно;
- конверсионные операции - курс МБ +/-20 копеек;
- штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых за каждый день;
- смс-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: 18 лет
для женщин: от 18 лет
для женщин: от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- снятие наличных без комиссии в рублях и иностранной валюте в банкоматах сторонних банков;
- наличие cash back
Минусы
- комиссия за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
05.08.2019 15:29
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Private Black Edition» в 60 городах России
Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
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