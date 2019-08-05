Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 4% начисляется в зависимости от среднемесячного баланса: 0,5% (РФ) / 1,5% (за пределами РФ) - от 0 до 1 000 000 руб.;

1% (РФ) / 2% (за пределами РФ) - от 1 000 000 - 1 500 000 млн. руб.;

1,5% (РФ) / 2,5% (за пределами РФ) - от 1 500 000 - 2 000 000 руб.;

2% (РФ) / 3% (за пределами РФ) - от 2 000 000 - 2 500 000 млн. руб.;

2,5% (РФ) / 3,5% (за пределами РФ) - от 2 500 000 - 3 000 000 руб.;

3% (РФ) / 4% (за пределами РФ) - от 3 000 000 руб. макс. 5 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 24 000 ₽ плата не взимается в первый месяц и далее при среднемесячном балансе от 1 500 000руб.;

500 руб. в мес. - при среднемесячном балансе от 1 000 000 до 1 500 000 руб.;

2 000 руб. в мес. - при среднемесячном балансе до 1 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям лимит снятия наличных в ПВН банка - без ограничений; снятие в банкоматах - 300 000 руб.в день, 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация консьерж-сервис 24/7, программа Priority Pass (8 бесплатных посещений в год, остальные – 30 долл. за человека), страхование в путешествиях на сумму до 15 000 долл., расширенная гарантия - бесплатно;

скидка 10% на аренду сейфовых ячеек и доставку материальных ценностей;

1 доп.карта бесплатно;

конверсионные операции - курс МБ +/-20 копеек;

штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых за каждый день;

смс-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст для мужчин: 18 лет

для женщин: от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

снятие наличных без комиссии в рублях и иностранной валюте в банкоматах сторонних банков;

наличие cash back Минусы комиссия за снятие наличных в ПВН банка Дата актуализации 05.08.2019 15:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.