Вход

Дебетовые карты в Росбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Росбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

12 дебетовых карт

MasterCard Standard — Росбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 388 нет нет
доллар США нет 0 - 36 нет нет
евро нет 0 - 32 нет нет
Mastercard World Black Edition — Росбанк
Дебетовая World Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 36 000 нет нет
доллар США нет 0 - 539 нет нет
евро нет 0 - 475 нет нет
Visa Classic «No Name» — Росбанк
Дебетовая (неименная)
Visa Unembossed Non-Personalized , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Мир Премиальная — Росбанк
Мир Золотая
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 5 988 нет нет
Мир Классическая — Росбанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 388 нет нет
Мир Премиальная — Росбанк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 36 000 нет нет
Visa Classic «Можно все» — Росбанк
Можно все
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 388 есть
  • для путешествий
Visa Classic «Можно все» — Росбанк
Можно все Золотая
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 5 988 есть
  • для путешествий
Visa Signature «Можно все» — Росбанк
Можно все Премиальная
Visa Signature
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 33 000 есть
  • для путешествий
MasterCard World «О&#146;КЕЙ» — Росбанк
О'кей
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 599 - 2 987 нет
  • супермаркеты
MasterCard Gold — Росбанк
Пакет Золотой
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 5 988 нет нет
доллар США нет 0 - 89 нет нет
евро нет 0 - 79 нет нет
MasterCard World «РЖД Классическая» — Росбанк
РЖД Классическая
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 599 - 2 987 нет
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Росбанка

Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать спасибо менеджеру Владиславу.  Я и подумать не могла, что в моем мобильном банке можно делать столько действий. Раньше у меня была простая карта без всего... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь в данном банке два года. Абсолютно всем доволен. Особенно хочу отметить специалиста К-ву А. Очень компетентная и отзывчивая, все возникающие вопросы помогает решать... Весь отзыв
Все отзывы
51 022

Похожие продукты других банков: ЮниКредит Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Райффайзенбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Ипотека