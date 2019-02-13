Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Росбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Росбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
12 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 388
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 36
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 32
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 36 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 539
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 475
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 5 988
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 388
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 36 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 388
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 5 988
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 33 000
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|599 - 2 987
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 5 988
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 89
|нет
|нет
|евро
|нет
|0 - 79
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|599 - 2 987
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Росбанка
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день!
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь в данном банке два года. Абсолютно всем доволен. Особенно хочу отметить специалиста К-ву А. Очень компетентная и отзывчивая, все возникающие вопросы помогает решать... Весь отзыв
51 022
Похожие продукты других банков: ЮниКредит Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Райффайзенбанк.
Другие продукты: Автокредиты, Ипотека