Дебетовая Специальный
- стоимость обслуживания от 0 до 990 ₽
- cash back до 3%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 15 $
- cash back до 3%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 15 €
- cash back до 3%
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- Мир Классическая
- чип
при сумме покупок от 5 000 руб. / 85 долл. / 85 евро в месяц:
- 3% в категориях "Цветы, флористика" и "Кино, видео";
- 0,5% за прочие покупки
- макс. 3 000 руб. / 50 долл. / 50 евро в месяц
со 2-го года: 0-1 188 руб.
- 0 руб. - в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты, а также при сумме операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 10 000 руб. или при наличии положительного остатка на счете в течение месяца не менее 60 000 руб.;
- при несоблюдении условий плата за обслуживания составит - 99 руб., начиная с 3-го месяца
со 2-го года: 0-18 долл.
- 0 долл. - в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты, а также при сумме операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 170 долл. или при наличии положительного остатка на счете в течение месяца не менее 1 000 долл.;
- при несоблюдении условий плата за обслуживания составит - 1,5 долл., начиная со 2-го месяца
со 2-го года: 0-18 евро
- 0 евро - в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты, а также при сумме операций по оплате товаров и услуг на сумму не менее 170 евро или при наличии положительного остатка на счете в течение месяца не менее 1 000 евро;
- при несоблюдении условий плата за обслуживания составит - 1,5 евро, начиная со 2-го месяца
0%
0%
0%, 89 руб. - если размер снятия менее 5 000 руб. или сумма снятия за календарный месяц превысило 100 000 руб. (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)
0%, 89 руб. - если размер снятия менее 5 000 руб. или сумма снятия за календарный месяц превысило 100 000 руб. (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)
0%
0%
0%, 1 долл. - если размер снятия менее 85 долл. или сумма снятия за календарный месяц превысило 1 650 долл. (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)
0%, 1 долл. - если размер снятия менее 85 долл. или сумма снятия за календарный месяц превысило 1 650 долл. (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)
0%
0%
0%, 1 долл. - если размер снятия менее 85 евро или сумма снятия за календарный месяц превысило 1 650 евро (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)
0%, 1 долл. - если размер снятия менее 85 евро или сумма снятия за календарный месяц превысило 1 650 евро (комиссия взимается с суммы превышения, за каждую операцию)
- конвертация - по курсу банка (курс ЦБ +/- 0,6 п. п.), комиссия 1-1,5% от суммы операций, совершенных по карте Visa за рубежом;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. / 0,15 долл. / 0,15 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- cash back;
- бесплатное обслуживание (за первые 2-а месяца, а также при соблюдении одно из условий);
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете (сумма операций по оплате товаров и услуг должна составлять не менее 5 000 руб. за месяц);
- бесплатное СМС-информирование
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
- Сайт
- www.maritimebank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 777-11-77