Начисление процентов на остаток средств на счете

начисление процентов производится ежемесячно с зачислением на текущий счет клиента (с капитализацией) на минимальное значение остатка денежных средств в календарном месяце. Для начисления процентов необходимо соблюдение следующего условия - сумма операций по оплате товаров и услуг за календарный месяц должна составлять не менее 5 000 руб.

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