Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Новикомбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Новикомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 3 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|11
|нет
|нет
|евро
|нет
|10
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|45
|нет
|нет
|евро
|нет
|40
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|15 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|227
|нет
|нет
|евро
|нет
|200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|8 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|129
|нет
|нет
|евро
|нет
|113
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 000
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Новикомбанка
Оценка: 4 Не засчитана
Добрый день. Являюсь держателем карты Новикомбанка.
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... Весь отзыв
Оценка: 5
Добрый день!
... Весь отзыв
... Весь отзыв
7 887
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