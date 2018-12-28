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Дебетовые карты в Новикомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Новикомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Мир Премиальная — Новикомбанк
Всегда в плюсе
Visa Platinum , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 3 000 нет нет
MasterCard Standard — Новикомбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 10 нет нет
MasterCard Gold — Новикомбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 40 нет нет
Visa Infinite — Новикомбанк
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 000 нет нет
доллар США нет 227 нет нет
евро нет 200 нет нет
Visa Platinum — Новикомбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 8 500 нет нет
доллар США нет 129 нет нет
евро нет 113 нет нет
Мир Классическая — Новикомбанк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
Мир Премиальная — Новикомбанк
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Новикомбанка

Все отзывы
7 887

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