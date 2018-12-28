

Дебетовая карта Новикомбанка — финансовый инструмент, платежи по которому ограничены суммой, хранящейся на карт-счете владельца. У нее есть две основные функции:

• замена наличных при проведении расчетных операций посредством считывающего устройства или через интернет;

• безопасное хранение средств и доступ к их получению.

Также дебетовку можно рассматривать в качестве ключа от удаленной банковской ячейки, своеобразного удостоверения, подтверждающего право собственности.

Выбор

Подбор пластика должен осуществляться исходя из целей его использования, типа тарифа и иных параметров, которые клиент считает важными. Интернет-портал Банки.ру поможет вам сделать правильный выбор.

Изучив информацию, имеющуюся на сайте, вы узнаете, сколько стоит выпуск изделия, какими функция оно обладает, каковы его технологические особенности. Сравнив все варианты дебетовок банка, вы без труда выберете подходящую для себя.

Оформление

Чтобы получить новый пластик, оформите заявку онлайн. Это позволит вам сэкономить время и силы. Готовую карту можно забрать в ближайшем к дому отделении.

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