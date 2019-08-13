Если вам надоело отстаивать очередь в бухгалтерии и вы хотите хранить свой заработок в безопасности, откройте зарплатную дебетовую карту в Райффайзенбанке. Сделать это несложно, от вас не потребуется множества документов. Зато вы получите некоторые бонусы и обеспечите дополнительную безопасность для хранения ваших денег.

У данного финансового инструмента имеется несколько преимуществ. Например, система кэшбэка. Когда вы получаете свою заработную плату, не спешите обналичивать ее. Сделав это, вы лишите себя приятной возможности получить процент от трат обратно. Если вы расплачиваетесь в сотрудничающих с вашим банком заведениях (кафе, ресторанах, кинотеатрах и т.д.) пластиком, а не купюрами, то к вам возвращается часть потраченного капитала. Она может составлять от 1% до 10-20%. Чтобы подробнее ознакомиться со всеми заведениями, на которые распространяется кэшбэк, зайдите на сайт вашего банка.

Так же предусмотрен овердрафт, то есть перерасход. Эта система позволяет получить заемные средства, если вам не хватает зарплаты на покупку или оплату услуг. Но будьте внимательны, получая деньги в долг, ведь так же начисляются проценты. Задолженность погашается автоматически при перечислении зарплаты. Перерасход не может превышать две ежемесячные выплаты.

Что еще следует помнить?

Обладателю пластика нужно знать следующие детали:

снимайте наличные или пополняйте счет в банкоматах вашего банка, там ниже комиссия;

если вы отправляетесь в командировку или на отдых в другую страну, деньги на балансе не нуждаются в декларации;

данный способ хранения обеспечивает дополнительную безопасность вашему капиталу. Даже если платежный инструмент украдут, одним звонком можно заблокировать все деньги, находящиеся на счету. А вот наличные в случае утери спасти не удастся.

Список банковских организаций, выпускающих пластиковый инструмент

На сайте banki.ru вы найдете обширную и свежую базу банков, делающих данное предложение. Вы можете не сомневаться в актуальности параметров, так как мы следим за изменениями условий и постоянно вносим коррективы. Чтобы максимально ускорить поиски, мы создали фильтр, где можно выставить индивидуальные требования. По запросу выдаются сведения о сроках, стоимости обслуживания, отзывах других клиентов и других деталей. Сравнивая все критерии, вы точно найдете самый подходящий вариант благодаря сайту banki.ru!