Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Mir Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 3% начисляется при остатке на счете от 15 000 в месяц или при зачислении выплат из бюджета (за последние 3 месяца) до 3% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 588 ₽ 49 руб. ежемесячно; стоимость обслуживания не взимается при выполнении одного из условий: три месяца со дня выдачи карты;

покупки от 8 000 руб. в месяц;

остатке на счете от 15 000 в месяц;

при зачислении заработной платы (за последние 3 месяца);

при зачислении выплат из бюджета (за последние 3 месяца) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% мин. 100 руб. (0% - банк "Россия") Снятие наличных в ПВН других банков 1% мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование по пакету "стандарт" - бесплатно, по "расширенному" - 49 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

установка индивидуального платежного лимита - 99 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 12.08.2019 11:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.