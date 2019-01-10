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Автокредиты в Генбанке

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Предложения Генбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Генбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

5 автокредитов

Авторассрочка
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли см. условия 3 000 000 до 2 лет и 6 месяцев требуется. см. условия 50%
Классический
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.5% 3 000 000 до 7 лет требуется. см. условия 20%
Классический (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 3 000 000 до 7 лет требуется. см. условия 20%
Классический на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 3 000 000 до 7 лет требуется. см. условия 20%
Классический на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% 3 000 000 до 7 лет требуется. см. условия 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Генбанк

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12 355

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