Справка Banki.ru

Банк был учрежден в апреле 1993 года как Акционерный коммерческий банк «МНБанк». В ноябре 1994 года полное наименование было изменено на Коммерческий банк «Инвестиционный Банк «Московская недвижимость». В феврале 1997 года банк был вновь переименован — в КБ «Новый инвестиционный банк». Действующее название получил в феврале 2002 года (ООО). В марте 2005 года вступил в систему страхования вкладов. В марте 2013 года был реорганизован в ЗАО «Генбанк». В феврале 2015 года Генбанк сменил организационно-правовую форму на акционерное общество.

Банк традиционно позиционировал себя как небольшой универсальный банк, однако небольшой по ключевым показателям деятельности московский Генбанк с марта 2014 года вышел на новый этап развития. После подписания 18 марта 2014 года договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав Российской Федерации руководством банка было принято решение об открытии структурных подразделений на территории Республики Крым. Уже в апреле 2014 года в Крыму заработали 72 структурных подразделения банка по всей территории полуострова.

В 2014 году фининститут был назначен уполномоченным банком автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» для осуществления компенсационных выплат физическим лицам — вкладчикам 50 украинских банков, действовавших на территории Республики Крым и города Севастополь. Кроме того, кредитная организация стала уполномоченным банком по выплате пенсий и денежной помощи, назначаемой органами Пенсионного фонда республики Крым. Развитие получила и инкассаторская служба, на обслуживании которой по состоянию на начало 2015 года находилось 916 точек клиентов, а на инкассации — 246 банкоматов, включая банкоматы сторонних банков. В результате выхода банка на рынок Крыма валюта баланса выросла в несколько раз.

В различные периоды в СМИ проходила информация о намерении Генбанка поглотить Черноморский Банк Развития и Реконструкции (ЧБРР) и занять таким образом более 50% крымского рынка (лидирующие позиции в Крыму занимает Российский Национальный Коммерческий Банк). Слияние также позволило бы Генбанку войти в топ-100 российских банков и увеличить капитализацию до 10 млрд рублей, однако сделка так и не состоялась.

В августе 2015 года в состав акционеров Генбанка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Основными акционерами банка стали Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (25%), Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (25%). Также в составе акционеров присутствовали Елена Зверева (9,36%), Алексей Шатов (9,12%), Михаил Майоров (8,63%), Алина Ермоленко (8,42%), Геннадий Костров (7,01%), Евгений Двоскин (7,2%), Юрий Луговой (2,40%), Николай Игнатов (4,14%) и акционеры-миноритарии (0,72%).

В августе 2017 года Банк России принял решение о привлечении в АО «Генбанк» системного инвестора для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации. В качестве инвестора в АО «Генбанк» будет приглашен АО «Собинбанк», входящий в группу банка «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности 10 августа 2017 года в Генбанк была назначена временная администрация на период до передачи его инвестору.

По состоянию на 26 декабря 2017 года ГК «АСВ» владела 72,45% акций банка. Минимущество Крыма и Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя контролировали соответственно по 6,89% акций. В составе акционеров также присутствовали физические лица, большинство из которых входили в акционерный капитал еще до начала финансового оздоровления банка: Елена Зверева (2,58%), Алексей Шатов (2,51%), Алина Ермоленко (2,32%), Евгений Двоскин (1,98%), Геннадий Костров (1,93%), Николай Игнатов (1,14%), Любовь Дашкова (0,45%) и акционеры-миноритарии (0,86%).

Отдельно стоит отметить присутствие в прежнем составе акционеров банка скандально известного финансиста Евгения Двоскина. Долгое время участники рынка только предполагали, что за деятельностью Генбанка стоит именно Евгений Двоскин, которого преследовали по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег российские и западные правоохранительные органы. По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004—2005 годах группе мошенников через банки «Родник», АКА-банк и Банк Проектного Кредитования удалось обналичить 235 млрд рублей и 66 млн евро. В 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» мошенники обналичили 75 млрд рублей, а в 2007 году через банк «Фалькон» — около 100 млрд рублей. В 2006 году группа «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд рублей, что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана. В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро при содействии Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму 2,3 млн долларов США в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, одно из которых — о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн рублей и вымогательстве. Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда дело так и не дошло (источник РБК). По данным раскрытия информации о лицах, контролировавших банк, на 18 августа 2015 года Двоскин входил в состав акционеров банка с долей в 4,8%. По данным на 23 сентября 2015 года доля Двоскина составляла уже 7,2%. Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, занимавшая также до оздоровления банка пост председателя совета директоров Генбанка.

В настоящее время фининститут включен в международный санкционный список Specially Designated Persons (SDN List).

Владельцем Генбанка на текущий момент выступает АО «Собинбанк», контролирующее более 99,99% акций.

Банк зарегистрирован и располагает головным офисом в Симферополе. На конец III квартала 2017 года имел три филиала (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), а также 128 различных подразделений на территории 12 субъектов РФ (большинство из них — практически во всех населенных пунктах Крыма): Республика Крым, г. Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Омская, Новосибирская, Ростовская, Тульская и Нижегородская области, Краснодарский и Ставропольский край. По последним доступным данным, численность персонала составляла порядка 1,8 тыс. сотрудников.

Одним из приоритетных направлений деятельности банка является выпуск и обслуживание банковских карт, в том числе в рамках зарплатных проектов. По состоянию на октябрь 2017 года сеть банкоматов Генбанка в Крыму насчитывала 645 устройств, 1 943 ПОС-терминала в организациях торговли, 171 электронный терминал в пунктах выдачи наличных денежных средств. С февраля 2016 года фининститут приступил к выпуску карт платежной системы «Мир», к настоящему моменту выпущено и обслуживается более 22 тыс. банковских карт данной системы.

Генбанк располагает собственной службой инкассации, занимающей в Симферополе второе место (после «Росинкас» Банка России). В настоящее время на обслуживании инкассаторской службы Генбанка в Крыму находятся более 1 тыс. точек.

Юридическим лицам предлагаются кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса за счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк»), расчетно-кассовое обслуживание, «Банк — Клиент», зарплатные проекты, корпоративные карты, инкассация, эквайринговые услуги, операции с драгоценными металлами, векселя, банковские гарантии, размещение средств (депозиты). Частным лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, операции с драгоценными металлами, потребительские и автокредиты, вклады, банковские карты (платежная система «Мир»), овердрафт, денежные переводы (Contact, UNIStream, Blizko), аренда сейфовых ячеек, векселя банка.

В рамках развития финансирования малого и среднего бизнеса банком заключены соглашения о сотрудничестве с ГУП «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» и НК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе».

Основную часть клиентской базы банка составляют предприятия малого и среднего бизнеса. В числе своих партнеров банк указывал такие компании, как ООО «ГЕН Лизинг», «ФБ-Сервис» (техобслуживание и сервис в строительстве), «Мосстрой-17», ООО «Ростовкапстрой», группа компаний «МИЦ», а также девелоперские компании (ОАО «Москапстрой-ТН», «Ванаг») и ряд региональных агентств недвижимости (Центральное агентство недвижимости в г. Новосибирске, «Афина Паллада»). Среди клиентов банка были также замечены ОАО «Группа компаний ПиК», ОАО «АРЕМЗ-1», ООО «Ксерон Альянс», ООО «Нитэкспо ЛТД», ООО «Хасти нью стайл», ООО «Трэдиан», ООО «Венориди».

За период с марта 2017 года по март 2018 года объем нетто-активов кредитной организации увеличился на 67,4% и достиг отметки в 49,5 млрд рублей. Рост активов был обеспечен привлечением в феврале 2018 года долгосрочного депозита по счетам государственных организаций. В активах привлеченную ликвидность банк направил на депозиты в ЦБ и на покупку облигаций.

На начало марта 2018 года почти 60% пассивов банка было сформировано средствами юрлиц, преимущественно представленными долгосрочными депозитами госорганизаций. Вклады физлиц составляли 37,8%. Собственный капитал банка на отчетную дату был отрицательным и составлял по методике ЦБ −6,6 млрд рублей. Зависимость от средств физических лиц оценивается как высокая. Обороты по счетам клиентов за последний год находились в диапазоне 20—40 млрд рублей в месяц. Основная часть оборотов приходится на коммерческие предприятия.

Нетто-активы банка на 41,3% представлены выданными МБК (существенная часть в виде депозитов ЦБ). Портфель ценных бумаг составляет 26%, и еще чуть меньшую долю занимает кредитный портфель. На долю основных средств и прочих активов в совокупности приходится почти 4%.

К отчетной дате выданные МБК на 80% были представлены депозитами в ЦБ, оставшиеся средства были предоставлены коммерческим банкам на короткие сроки. На рынке МБК банк в основном только размещает ликвидность, используя со второй половины 2017 года помимо МБК коммерческим банкам депозиты в ЦБ. Совокупные обороты по размещенным средствам за последний год составляли от 30 до 200 млрд рублей.

Кредитный портфель за последний год сократился на 5,5%, в его структуре 74% занимали ссуды юрлицам, на которые и пришлось сокращение портфеля (годом ранее ссуды юрлицам составляли 82%). При этом розничный портфель увеличился почти на 40%, однако в значительной мере за счет роста просроченных ссуд. Просрочка в корпоративном портфеле и вовсе увеличилась в десятки раз. В результате уровень просроченных ссуд в совокупном портфеле вырос за год с 5,2% до 37,1% на 1 марта 2018. Уровень резервирования вырос не менее значительно и на отчетную дату полностью покрывал просрочку, составляя 55,5% от портфеля. Кредитный портфель обеспечен залогом имущества в размере 75,4% от своего объема (годом ранее — 82,2%). Ссуды, выданные банком, преимущественно долгосрочные, хотя весьма заметна и доля корпоративных кредитов, предоставленных на сроки до полугода.

Портфель ценных бумаг за последний год увеличился почти в 12 раз: если год назад его доля в активах нетто составляла 3,7%, то к отчетной дате возросла до 26%. Портфель полностью представлен облигациями, из которых почти 90% — госбумаги ОФЗ. Торговые обороты по портфелю незначительные, в том числе по сделкам РЕПО практически отсутствуют.

Банк активно работает на рынке Forex, за последний год обороты по конверсионным операциям составляли 15—50 млрд рублей в месяц.

Вложения кредитной организации в высоколиквидные активы за последний год сократились на 43%, их доля в активах нетто — с 16,7% до 5,7%. Основной объем высоколиквидных активов традиционно приходится на остатки в кассе (более 80%). Обороты по счету кассы регулярно превышают или находятся на уровне валюты баланса банка, что объясняется широкой сетью банкоматов и терминалов банка в регионе присутствия, а также высокой активностью на рынке инкассации.

По итогам 2017 года кредитная организация понесла чистый убыток в размере 4,6 млрд рублей по РСБУ в результате формирования резервов и снижения доходов от основной деятельности в процессе оздоровления (за 2016 год чистая прибыль составила 740,2 млн рублей). В первые два месяца 2018 года банк вышел в прибыль, заработав 471,0 млн рублей.

Совет директоров: Олег Малинин (председатель), Елена Блинова, Станислав Девочкин, Константин Корнев, Константин Пушкарев, Владимир Макушкин.

Правление: Елена Блинова (председатель), Дмитрий Аникин, Михаил Бурацкий, Елена Бусыгина, Станислав Ставицкий.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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