Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Трансстройбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|3 000 000
|540 дней
|
|Доллар США
|3,1%
|50 000
|540 дней
|Евро
|0,55%
|50 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,8%
|1 400 000
|540 дней
|
|Доллар США
|2,9%
|20 000
|540 дней
|Евро
|0,45%
|18 000
|540 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|1 400 000
|540 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|20 000
|540 дней
|Евро
|0,35%
|18 000
|400 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 400 000
|540 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|1 400 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,15%
|20 000
|366 дней
|Евро
|0,3%
|300
|91 день
Похожие продукты других банков: Банк Реалист (бывш. МПБ), Интерпромбанк, Банк Интеза.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Трансстройбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Трансстройбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!