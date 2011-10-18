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Вклады Трансстройбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Трансстройбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 3 000 000 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,1% 50 000 540 дней
Евро 0,55% 50 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 1 400 000 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,9% 20 000 540 дней
Евро 0,45% 18 000 540 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 1 400 000 540 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,7% 20 000 540 дней
Евро 0,35% 18 000 400 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 400 000 540 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 400 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,15% 20 000 366 дней
Евро 0,3% 300 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 400 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,05% 50 000 1 год
Евро 0,2% 30 000 1 год
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Трансстройбанк
лицензия № 2807

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Вклады Трансстройбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Трансстройбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Трансстройбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!