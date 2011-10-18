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Вклады Россельхозбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Россельхозбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

24 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 50 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,55% 5 000 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 4,5% 80 000 395 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 1 500 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,4% 25 000 910 дней
Евро 0,75% 15 000 1095 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 10 000 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,5% 1 000 000 910 дней
Евро 0,9% 1 000 000 1095 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,85% 500 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,65% 500 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,45% 3 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,4% 100 730 дней
Евро 0,65% 100 730 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,35% 50 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 10 000 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 500 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,95% 25 000 910 дней
Евро 0,6% 15 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 1 500 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,9% 25 000 910 дней
Евро 0,55% 15 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 10 000 000 1460 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,95% 50 000 1460 дней
Евро 1,1% 50 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 50 000 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 4,1% 1 000 000 910 дней
Евро 1,2% 1 000 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 1 500 000 1460 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 4,05% 50 000 1460 дней
Евро 1,1% 50 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 500 000 1460 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,9% 25 000 1460 дней
Евро 1,1% 15 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 3 000 1460 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 4% 25 000 1460 дней
Евро 1,1% 15 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,35% 1 500 000 1460 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,85% 25 000 1460 дней
Евро 1,05% 15 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 3 000 1460 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 4% 25 000 1460 дней
Евро 1,05% 15 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 50 000 31 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,45% 50 000 1 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 10 000 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,7% 1 000 000 910 дней
Евро 0,9% 1 000 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 10 000 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,6% 1 000 000 910 дней
Евро 0,9% 1 000 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,55% 50 000 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 4,1% 1 000 000 910 дней
Евро 1,2% 1 000 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,55% 1 500 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,45% 25 000 910 дней
Евро 0,8% 15 000 1095 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Россельхозбанка

При подборе выгодных вкладов Россельхозбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Россельхозбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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