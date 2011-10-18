Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Россельхозбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|50 000
|730 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,55%
|5 000 000
|395 дней
|
|Доллар США
|4,5%
|80 000
|395 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,4%
|1 500 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|3,4%
|25 000
|910 дней
|Евро
|0,75%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|10 000 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|3,5%
|1 000 000
|910 дней
|Евро
|0,9%
|1 000 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,85%
|500
|1095 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,65%
|500
|730 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,45%
|3 000
|730 дней
|
|Доллар США
|3,4%
|100
|730 дней
|Евро
|0,65%
|100
|730 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,35%
|50 000
|395 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|10 000 000
|1095 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|1 500 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|1,95%
|25 000
|910 дней
|Евро
|0,6%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|1 500 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|1,9%
|25 000
|910 дней
|Евро
|0,55%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,4%
|10 000 000
|1460 дней
|
|Доллар США
|3,95%
|50 000
|1460 дней
|Евро
|1,1%
|50 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|50 000 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|4,1%
|1 000 000
|910 дней
|Евро
|1,2%
|1 000 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|1 500 000
|1460 дней
|
|Доллар США
|4,05%
|50 000
|1460 дней
|Евро
|1,1%
|50 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 500 000
|1460 дней
|
|Доллар США
|3,9%
|25 000
|1460 дней
|Евро
|1,1%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|3 000
|1460 дней
|
|Доллар США
|4%
|25 000
|1460 дней
|Евро
|1,1%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,35%
|1 500 000
|1460 дней
|
|Доллар США
|3,85%
|25 000
|1460 дней
|Евро
|1,05%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|3 000
|1460 дней
|
|Доллар США
|4%
|25 000
|1460 дней
|Евро
|1,05%
|15 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,5%
|50 000
|31 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,45%
|50 000
|1 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|10 000 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|3,7%
|1 000 000
|910 дней
|Евро
|0,9%
|1 000 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|10 000 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|3,6%
|1 000 000
|910 дней
|Евро
|0,9%
|1 000 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,55%
|50 000 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|4,1%
|1 000 000
|910 дней
|Евро
|1,2%
|1 000 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,55%
|1 500 000
|1095 дней
|
|Доллар США
|3,45%
|25 000
|910 дней
|Евро
|0,8%
|15 000
|1095 дней
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|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
При подборе выгодных вкладов Россельхозбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Россельхозбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.