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Вклады Транскапиталбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Транскапиталбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,15% 50 000 2250 дней
  • выплата процентов ежегодно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,49% 50 000 368 дней
  • выплата процентов ежеквартально
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 100 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 50 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,8% 700 1100 дней
Евро 0,2% 700 180 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,05% 50 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,3% 700 1100 дней
Евро 0,2% 700 180 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 5 000 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,85% 70 000 1100 дней
Евро 0,25% 70 000 180 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,15% 5 000 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,35% 70 000 1100 дней
Евро 0,25% 70 000 180 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 50 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,7% 700 1100 дней
Евро 0,1% 700 180 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 50 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,2% 700 1100 дней
Евро 0,1% 700 180 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Транскапиталбанк
лицензия № 2210

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Вклады Транскапиталбанка

Вклады Транскапиталбанка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Транскапиталбанка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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