Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Транскапиталбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,15%
|50 000
|2250 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,49%
|50 000
|368 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|100 000
|370 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,8%
|50 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|2,8%
|700
|1100 дней
|Евро
|0,2%
|700
|180 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,05%
|50 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|2,3%
|700
|1100 дней
|Евро
|0,2%
|700
|180 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|50 000
|370 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|5 000 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|2,85%
|70 000
|1100 дней
|Евро
|0,25%
|70 000
|180 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,15%
|5 000 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|2,35%
|70 000
|1100 дней
|Евро
|0,25%
|70 000
|180 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,75%
|50 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|700
|1100 дней
|Евро
|0,1%
|700
|180 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|50 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|2,2%
|700
|1100 дней
|Евро
|0,1%
|700
|180 дней
Похожие продукты других банков: ББР Банк, НС Банк, Генбанк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады Транскапиталбанка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Транскапиталбанка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.