по вкладам на срок 31 день количество пролонгацией составляет не более 11 раз, по вкладам на срок 91 день - не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день - не более 2 раз
Дата актуализации
18.01.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный (в конце срока)» в
1125 городах России