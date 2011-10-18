Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Форштадт» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|3 000 000
|546 дней
|
|Доллар США
|0,4%
|50 000
|546 дней
|Евро
|0,03%
|50 000
|546 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,4%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,4%
|800
|370 дней
|Евро
|0,03%
|800
|370 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,65%
|100 000
|546 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,4%
|1 500
|370 дней
|Евро
|0,03%
|1 500
|370 дней
Похожие продукты других банков: Плюс Банк, Снежинский, Ставропольпромстройбанк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
Вклады банка «Форштадт» — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам банка «Форштадт» не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.