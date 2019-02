Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в декабре 1992 года как АО «Коробанк». Учредителями выступил ряд физических лиц. В 1995 году банк сменил наименование на «Форштадт». С февраля 2005 года входит в систему страхования вкладов.

Основным акционером банка долгое время являлось ООО «Энергоинвест», принадлежащее кипрскому офшору из многопрофильной группы с преимущественными интересами в нефтегазовой и нефтехимической промышленности «Оренсал» — «Манолиум»*.

На сегодняшний день бенефициарами кредитной организации выступают физические лица, члены совета директоров банка и известные бизнесмены: директор ООО «Оренсал» и ООО «Стронг» Сергей Левин (50% через ООО «Энергоинвест»), совладелец ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ПИР Банк) и гендиректор ООО «Манолиум-Процессинг» Арам Екавян (43,09%), гендиректор ООО «Руссоль»** Сергей Черный (6,82%), а также миноритарии (0,10%).

Головной и десять дополнительных офисов кредитной организации расположены в Оренбурге и Оренбургской области. Кроме того, в сеть подразделений банка входят один операционный и 11 кредитно-кассовых офисов операционных офиса (в Москве, Самаре, Уфе, Воронеже, Санкт-Петербурге и Челябинске). Списочная численность сотрудников банка на 1 июля 2017 года составляла 472 человека. Для своих относительно небольших размеров банк располагает достаточно большим количеством собственных банкоматов: сеть банка насчитывает порядка 60 устройств в регионах присутствия. Кроме того, клиенты банка «Форштадт» имеют возможность на льготных условиях пользоваться банкоматами банка-партнера ПАО «Банк «ВТБ».

Юридическим лицам предлагается кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса за счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк»), расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, размещение средств (депозиты), зарплатные проекты, документарные операции, векселя, дистанционное обслуживание и др.

Частным лицам банк предлагает кредитование (потребительское, автокредитование, ипотеку, кредитные карты), вклады, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), банковские карты (Visa, «Мир»), банковские сейфы, векселя, интернет-банкинг и др.

Партнерами банка являются инвестиционная компания ООО «АктивФинансМенеджмент» и ОНПФ «Доверие». В число клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Живая вода», ОАО «Оренбурггражданстрой», ОАО «Орское карьероуправление», ОАО «Санаторий «Строитель», ОАО «Оренбургоптторг», ОАО «Орский завод металлоконструкций», АО «Башкиравтодор» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,9% (или 437,9 млн рублей), составив 14,8 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 42,1% до 41,1%, при этом их номинальный объем сократился на 327,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,5% до 20,2%, при этом их номинальный объем сократился на 278,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 3,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,8% (или 61,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 23,2% и 76,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 23,56% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 93,8% и 6,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 60,2% до 60,5%, при этом их номинальный объем сократился на 228,5 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 28,6% до 30,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 114,2 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 5,4% до 3,2%, при этом их номинальный объем сократился на 353,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,6% до 4,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 58,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1% до 1,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 12,1 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,9 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 228,5 млн рублей (или 2,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 54,2%. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года, основная часть корпоративных ссуд приходилась на отрасли перерабатывающей промышленности (51,6%), строительства (12,9%), оптовой и розничной торговли (10,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 74,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,2% до 3,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6 млрд рублей (66,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 470,3 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 3,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 227,5 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 27 млн рублей.

Совет директоров: Александр Соколов (председатель), Шамиль Ибрагимов, Арам Екавян, Сергей Левин, Галина Сухоносенко.

Правление: Галина Сухоносенко (председатель), Людмила Данилова, Марина Гаврикова, Павел Лисицын, Андрей Сырица, Вера Стрельчук.

* ООО «Оренсал» и «Манолиум Трейдинг ЛТД» — нефтетрейдеры, оказывающие услуги по переработке углеводородного сырья, а также в сфере реализации нефтепродуктов и различной продукции из полиэтилена. До 2007 года «Оренсал» и «Манолиум» являлись посредниками «Газпрома» по поставке казахского углеводородного сырья из Казахстана в Россию. С 2007 года «Газпром» стал работать с Казахстаном напрямую, без посредников. До 2010 года основным владельцем ООО «Оренсал» выступала офшорная компания «Манолиум Трейдинг ЛТД», генеральным директором которой является Арам Екавян. На сегодняшний день основной (100%) владелец «Оренсала» — Сергей Левин. По итогам 2016 года прибыль ООО «Оренсал» составила 75,5 млн рублей по РСБУ, активы — 9,0 млрд рублей, капитал — 5,0 млрд рублей, выручка — 216,5 млн рублей.

** ООО «Руссоль» — крупнейший частный производитель соли в России, владельцем которого является офшорная кипрская компания Russalt Ltd. Компания «Руссоль» была создана в августе 2008 года и является правопреемником старейших соледобывающих предприятий — ОАО «Илецксоль» (бывший член совета директоров Сергей Левин), ОАО «Бассоль» (бывший член совета директоров Арам Екавян) и ООО «Усольский солепромысел» (г. Усолье-Сибирское).

Компания добывает, производит и реализует пищевую и техническую соль, сотрудничает с различными промышленными предприятиями, в числе которых ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Химпром», ОАО «Сибур Холдинг», ООО «Уральский завод противогололедных материалов», ЗАО «Скоропусковский Оргсинтез», ОАО «Комбинат Южуралникель», «Объединенный институт ядерных исследований», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова», ЗАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина». Численность сотрудников компании «Руссоль» превышает 1 200 человек.

По итогам 2016 года прибыль ООО «Руссоль» составила 1,60 млрд рублей по РСБУ, активы — 6,8 млрд рублей, капитал — 5,6 млрд рублей, выручка — 5,9 млрд рублей.

