|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
80 заявок
|
Mastercard Black Edition
|до 6%
|0 - 23 880
|до 5%
|нет
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
6 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Если вам часто приходится путешествовать и рассчитываться валютой, получите мультивалютную дебетовую карту в банке Тинькофф Банк на выгодных условиях. Это специальный платежный инструмент, которым можно пользоваться в любой стране мира, он работает с международными системами Visa или MasterCard. Дает доступ к трем счетам — в рублях, долларах и евро, можно пользоваться любой валютой для оплаты сделок. Это позволит не обращаться в обменники во время заграничных поездок.
Типы и особенности использования
Банк предоставляет пластик типа Стандарт, Голд или Платинум. Они различаются стоимостью обслуживания и доступным набором дополнительных возможностей. Любой из них можно расплачиваться, также есть возможность снимать наличные в банкоматах. Однако клиентам предоставляется ряд полезных дополнительных функций:
Срок использования обычно не превышает двух лет, обслуживание обойдется немного дороже, по сравнению со стандартный пластик.
Условия предоставления
Для получения требуется подать заявление в банк: оно рассматривается, после чего на клиента оформляется платежный инструмент. Сегодня отправить запрос можно через интернет, для этого не нужно выходить из дома. На сайте Banki.ru предлагается ознакомиться с актуальными предложениями, а затем сразу перейти на официальную страницу для отправки запроса. Используйте эту возможность для удобных расчетов в валюте.