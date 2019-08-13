Если вам часто приходится путешествовать и рассчитываться валютой, получите мультивалютную дебетовую карту в банке Тинькофф Банк на выгодных условиях. Это специальный платежный инструмент, которым можно пользоваться в любой стране мира, он работает с международными системами Visa или MasterCard. Дает доступ к трем счетам — в рублях, долларах и евро, можно пользоваться любой валютой для оплаты сделок. Это позволит не обращаться в обменники во время заграничных поездок.

Типы и особенности использования

Банк предоставляет пластик типа Стандарт, Голд или Платинум. Они различаются стоимостью обслуживания и доступным набором дополнительных возможностей. Любой из них можно расплачиваться, также есть возможность снимать наличные в банкоматах. Однако клиентам предоставляется ряд полезных дополнительных функций:

Получение моментального кредита — овердрафт. Это возможность оплатить товар или услугу за счет банковских средств при нехватке.

Кешбэк — возврат части истраченных в магазинах средств. Рассчитываться ей выгодно, она помогает экономить.

Скидки, бонусы и рекламные акции в компаниях-партнерах. Покупки будут выгоднее, цены снижаются.

Срок использования обычно не превышает двух лет, обслуживание обойдется немного дороже, по сравнению со стандартный пластик.

Условия предоставления

Для получения требуется подать заявление в банк: оно рассматривается, после чего на клиента оформляется платежный инструмент. Сегодня отправить запрос можно через интернет, для этого не нужно выходить из дома. На сайте Banki.ru предлагается ознакомиться с актуальными предложениями, а затем сразу перейти на официальную страницу для отправки запроса. Используйте эту возможность для удобных расчетов в валюте.