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Мультивалютные дебетовые карты в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
80 заявок
Mastercard Black Edition
 до 6% 0 - 23 880 до 5% нет
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 188 до 5% нет
6 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Если вам часто приходится путешествовать и рассчитываться валютой, получите мультивалютную дебетовую карту в банке Тинькофф Банк на выгодных условиях. Это специальный платежный инструмент, которым можно пользоваться в любой стране мира, он работает с международными системами Visa или MasterCard. Дает доступ к трем счетам — в рублях, долларах и евро, можно пользоваться любой валютой для оплаты сделок. Это позволит не обращаться в обменники во время заграничных поездок.

Типы и особенности использования

Банк предоставляет пластик типа Стандарт, Голд или Платинум. Они различаются стоимостью обслуживания и доступным набором дополнительных возможностей. Любой из них можно расплачиваться, также есть возможность снимать наличные в банкоматах. Однако клиентам предоставляется ряд полезных дополнительных функций:

  • Получение моментального кредита — овердрафт. Это возможность оплатить товар или услугу за счет банковских средств при нехватке.
  • Кешбэк — возврат части истраченных в магазинах средств. Рассчитываться ей выгодно, она помогает экономить.
  • Скидки, бонусы и рекламные акции в компаниях-партнерах. Покупки будут выгоднее, цены снижаются.

    • Срок использования обычно не превышает двух лет, обслуживание обойдется немного дороже, по сравнению со стандартный пластик.

    Условия предоставления

    Для получения требуется подать заявление в банк: оно рассматривается, после чего на клиента оформляется платежный инструмент. Сегодня отправить запрос можно через интернет, для этого не нужно выходить из дома. На сайте Banki.ru предлагается ознакомиться с актуальными предложениями, а затем сразу перейти на официальную страницу для отправки запроса. Используйте эту возможность для удобных расчетов в валюте.

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