Кредитные карты рефинансирование в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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Большинство россиян уже привыкли жить с заемными средствами. Мы оформляем их практически на все случаи жизни — покупка квартиры, машины, мебели, проведение праздников или поездка за границу. Однако долги постепенно накапливаются, и в один день встает вопрос, требующий грамотного решения. В этом деле прекрасным помощником станет кредитная карта для рефинансирования в Сбербанке России.

Цель продукта и его плюсы

Данный вид «пластика» предоставляет потребителю получить нужную сумму, чтобы погасить все действующие обязательства. Вы оформляете новую заемную линию по более выгодным условиям и самой большой продолжительности. Поскольку просрочка не в интересах как банка, так и клиента, такое решение выглядит оптимальным способом избавиться от множества долгов.

Этот подход значительно облегчит ваше финансовое положение. Большие расходы на оплату и обслуживание заемных средств заставляют человека экономить на всех аспектах своей жизни, в том числе важных потребностях. Если раньше вы тратили большое количество денег на ежемесячные взносы, то в данном случае необходимо вносить лишь один платеж. При этом для его уменьшения следует оформить услугу на максимально возможный срок. Следовательно, такими действиями вы снизите нагрузку на личный бюджет.

Еще один плюс — стоимость. Поскольку помимо процентов потребитель оплачивает различные комиссии и сборы за обслуживание линии, с несколькими обязательствами такие издержки могут достигнуть приличной суммы. Здесь же вы платите за один продукт, по единой ставке.

Не менее важен тот факт, что многие ранее закладывали свое имущество для получения средств, а после закрытия долга, залог снова возвращается в ваше распоряжение. Также данный «пластик» удобен тем, чья задолженность оформлена в валюте, и каждодневный скачок влияет на итоговую цену пользования. Такая категория потребителей имеет возможность погасить задолженность, избавив себя от зависимости состояния экономики и политики.

Для предоставления средств, вам необходимо составить заявление и ожидать решения. Пройти эту процедуру можно в офисе или и на официальном сайте. У последнего способа несколько важных преимуществ:

  • нет нужды покидать дом или рабочее место;
  • отсутствие очередей;
  • быстрое рассмотрение онлайн-заявок.

    • При наличии, в анкете вы вправе указать счет и номер действующего «пластика» — в случае одобрения финансы будут переведены именно на него.

    Таким образом, рефинансирование подразумевает грамотное планирование, при котором вы закрываете долги и избегаете просрочек и различных штрафов, которые также отражаются в вашей истории.

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