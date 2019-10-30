Большинство россиян уже привыкли жить с заемными средствами. Мы оформляем их практически на все случаи жизни — покупка квартиры, машины, мебели, проведение праздников или поездка за границу. Однако долги постепенно накапливаются, и в один день встает вопрос, требующий грамотного решения. В этом деле прекрасным помощником станет кредитная карта для рефинансирования в Сбербанке России.

Цель продукта и его плюсы

Данный вид «пластика» предоставляет потребителю получить нужную сумму, чтобы погасить все действующие обязательства. Вы оформляете новую заемную линию по более выгодным условиям и самой большой продолжительности. Поскольку просрочка не в интересах как банка, так и клиента, такое решение выглядит оптимальным способом избавиться от множества долгов.

Этот подход значительно облегчит ваше финансовое положение. Большие расходы на оплату и обслуживание заемных средств заставляют человека экономить на всех аспектах своей жизни, в том числе важных потребностях. Если раньше вы тратили большое количество денег на ежемесячные взносы, то в данном случае необходимо вносить лишь один платеж. При этом для его уменьшения следует оформить услугу на максимально возможный срок. Следовательно, такими действиями вы снизите нагрузку на личный бюджет.

Еще один плюс — стоимость. Поскольку помимо процентов потребитель оплачивает различные комиссии и сборы за обслуживание линии, с несколькими обязательствами такие издержки могут достигнуть приличной суммы. Здесь же вы платите за один продукт, по единой ставке.

Не менее важен тот факт, что многие ранее закладывали свое имущество для получения средств, а после закрытия долга, залог снова возвращается в ваше распоряжение. Также данный «пластик» удобен тем, чья задолженность оформлена в валюте, и каждодневный скачок влияет на итоговую цену пользования. Такая категория потребителей имеет возможность погасить задолженность, избавив себя от зависимости состояния экономики и политики.

Для предоставления средств, вам необходимо составить заявление и ожидать решения. Пройти эту процедуру можно в офисе или и на официальном сайте. У последнего способа несколько важных преимуществ:

нет нужды покидать дом или рабочее место;

отсутствие очередей;

быстрое рассмотрение онлайн-заявок.

При наличии, в анкете вы вправе указать счет и номер действующего «пластика» — в случае одобрения финансы будут переведены именно на него.

Таким образом, рефинансирование подразумевает грамотное планирование, при котором вы закрываете долги и избегаете просрочек и различных штрафов, которые также отражаются в вашей истории.

Ресурс для сбора информации

На Banki.ru вы найдете доступные на рынке предложения. На сайте собраны достоверные сведения о банковских продуктах, включая их параметры и условия предоставления. Мы постоянно проверяем и обновляем наш портал с целью улучшения, а в разделе акций размещены актуальные спецпредложения и бонусные программы. Banki.ru — независимый финансовый супермаркет, который посещает более восьми миллионов человек.