Все мы пользуемся заемными услугами. Сегодня очень сложно приобрести машину или квартиру без финансовой поддержки. Многие покупают так мебель, технику и оплачивают отпуск. Однако постепенно этот груз начинает «съедать» большую часть личного бюджета и совершать выплаты становится трудно. В таких ситуациях можно не только испортить историю — за просрочки начисляются штрафы и пени, а если вы оформили ипотеку, то организация через установленный в договоре период вправе отобрать вашу недвижимость. Поэтому рациональное решение в таком случае — кредитная карта для рефинансирования в Московском Кредитном Банке.

Небольшое описание услуги

Трудности с деньгами возникают почти у половины должников. Специалисты выделяют несколько основных причин, по которым клиент может стать неплатежеспособным:

неправильное планирование;

увольнение (сокращение) с рабочего места;

неожиданные расходы (покупка новой бытовой техники вместо сломанной);

оплата заграничной поездки.

Часто, подавая заявку на предоставление средств, мы искусственно завышаем требуемую сумму и даже не замечаем, как ежемесячные взносы становятся значимой частью наших трат. По их причине некоторые люди даже экономят на важных потребностях.

В таких случаях рефинансирование поможет уладить проблемы. Прежде чем оформить карту, следует внимательно суммировать все действующие задолженности, включая различные сборы (например, за досрочное погашение) и попросить организацию дать вам отсрочку на несколько дней, которые нужны для оформления и ожидания решения. Полученные деньги уходят на погашение, после чего вы каждый месяц совершаете взносы. Если же предоставленных средств недостаточно, специалисты рекомендуют сначала решить вопрос с теми долгами, у которых высокая ставка.

Процесс оформления

Подать заявку вправе совершеннолетний гражданин РФ, имеющий положительную историю и наличие постоянного источника дохода. Список необходимых бумаг следует уточнить у персонала банка. Не лишним будет узнать о различных факторах, способных снизить итоговую стоимость заемного продукта. Например, расширенный пакет документов и т. д.

Вы должны составить заявление и ожидать ответа в течение нескольких дней. Второй вариант — заполнить анкету на официальном сайте организации. Такой способ не только удобнее, но и быстрее — как правило, онлайн-заявки рассматривают в тот же день. Главное — внимательно и точно внести сведения, а также вовремя совершать платежи и не допускать просрочек.

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