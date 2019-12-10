Кредитные карты рефинансирование в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
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Все мы пользуемся заемными услугами. Сегодня очень сложно приобрести машину или квартиру без финансовой поддержки. Многие покупают так мебель, технику и оплачивают отпуск. Однако постепенно этот груз начинает «съедать» большую часть личного бюджета и совершать выплаты становится трудно. В таких ситуациях можно не только испортить историю — за просрочки начисляются штрафы и пени, а если вы оформили ипотеку, то организация через установленный в договоре период вправе отобрать вашу недвижимость. Поэтому рациональное решение в таком случае — кредитная карта для рефинансирования в Московском Кредитном Банке.

Небольшое описание услуги

Трудности с деньгами возникают почти у половины должников. Специалисты выделяют несколько основных причин, по которым клиент может стать неплатежеспособным:

  • неправильное планирование;
  • увольнение (сокращение) с рабочего места;
  • неожиданные расходы (покупка новой бытовой техники вместо сломанной);
  • оплата заграничной поездки.

    • Часто, подавая заявку на предоставление средств, мы искусственно завышаем требуемую сумму и даже не замечаем, как ежемесячные взносы становятся значимой частью наших трат. По их причине некоторые люди даже экономят на важных потребностях.

    В таких случаях рефинансирование поможет уладить проблемы. Прежде чем оформить карту, следует внимательно суммировать все действующие задолженности, включая различные сборы (например, за досрочное погашение) и попросить организацию дать вам отсрочку на несколько дней, которые нужны для оформления и ожидания решения. Полученные деньги уходят на погашение, после чего вы каждый месяц совершаете взносы. Если же предоставленных средств недостаточно, специалисты рекомендуют сначала решить вопрос с теми долгами, у которых высокая ставка.

    Процесс оформления

    Подать заявку вправе совершеннолетний гражданин РФ, имеющий положительную историю и наличие постоянного источника дохода. Список необходимых бумаг следует уточнить у персонала банка. Не лишним будет узнать о различных факторах, способных снизить итоговую стоимость заемного продукта. Например, расширенный пакет документов и т. д.

    Вы должны составить заявление и ожидать ответа в течение нескольких дней. Второй вариант — заполнить анкету на официальном сайте организации. Такой способ не только удобнее, но и быстрее — как правило, онлайн-заявки рассматривают в тот же день. Главное — внимательно и точно внести сведения, а также вовремя совершать платежи и не допускать просрочек.

    Универсальный сайт

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