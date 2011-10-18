Страховка ОСАГО предполагает возмещение ущерба третьим лицам в случае ДТП. Наличие данного полиса поможет вам в случае, если при использовании транспортного средства произошло нанесение вреда жизни или здоровью других лиц или повреждение (уничтожение) чужого имущества.

Наш портал поможет узнать, сколько стоит ОСАГО у крупнейших страховщиков, одним из которых является компания «СОГАЗ».

Страховая компания «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним из ведущих страховщиков на российском рынке. Предлагает широкий перечень услуг частным и юридическим лицам. На этой странице нашего сайта предоставляется возможность произвести расчет ОСАГО на калькуляторе 2019 года компании «СОГАЗ». Данный сервис работает согласно актуальным тарифам, с учетом их последних изменений. Для определения стоимости полиса в предложенную форму следует ввести требуемые данные. Калькулятор ОСАГО СОГАЗ онлайн позволяет изменять значения параметров полиса для определения оптимальной цены.

Воспользоваться нашим онлайн сервисом можно бесплатно. После получения результатов расчета стоимости ОСАГО в компании «СОГАЗ» вы можете обратиться в ближайший офис страховщика.