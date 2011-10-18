Калькулятор ОСАГО Согласие

В подборе оптимальной страховки ОСАГО и расчете ее стоимости поможет наш сайт. В данном разделе предоставляется возможность узнать онлайн цену полиса у ведущих страховщиков в России. Страховая компания работает на рынке уже более 20 лет. Предоставляет услуги физическим и юридическим лицам.

Расчет ОСАГО в «Согласие» можно произвести, воспользовавшись калькулятором 2019 года на этой странице. Для получения результата необходимо ввести определенные параметры. Расчет стоимости производится онлайн с учетом последних изменений.

Следует помнить, что повышающие коэффициенты установлены для водителей в возрасте до 22 лет или со стажем вождения менее трех лет. В калькуляторе ОСАГО в компании «Согласие» представлена возможность рассчитать стоимость полиса без ограничений и с определенным числом лиц, допущенных к управлению автомобилем. Основным преимуществом неограниченного полиса является то, что управление машиной может осуществлять любой человек при наличии у него водительских прав. Выбрав нужные параметры и нажав кнопку «Рассчитать», вы узнаете, сколько стоит ОСАГО в страховой компании «Согласие». В дальнейшем можно обратиться в ближайший офис для оформления полиса.