Необходимый минимум
0 ₽ /мес.
0 ₽
бесплатно
до 300 000 ₽ - 1% от поступлений
бесплатно
бесплатно
бесплатно
2,3%
0% на карты Рокетбанка и Хоум Кредит Банка
0,55% на остальные
Золотая середина
500 ₽ /мес.
0 ₽
10 бесплатно
далее 60 ₽ за платеж
до 1 000 000 ₽ - 0,2% от суммы, мин. 100 ₽
до 100 000 ₽ - 1% от суммы, мин. 100 ₽ с ООО
бесплатно до 200 000 ₽ с ИП
от 1,5% от суммы
бесплатно
2,3%
0% на карты Рокетбанка и Хоум Кредит Банка
0,55% на остальные
Все лучшее сразу
500 ₽ / 3 мес.
далее 2 500 ₽ / мес.
0 ₽
100 бесплатно
далее 15 ₽ за платёж
до 1 000 000 ₽ бесплатно
свыше - 0,4% от суммы, мин. 100 ₽
до 500 000 ₽ с ИП, до 300 000 ₽ с ООО
бесплатно
бесплатно до 100 000 ₽
бесплатно
1,3%
0% на карты Рокетбанка и Хоум Кредит Банка
0,55% на остальные