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Тарифы на РКО для юридических лиц банка «Точка»

Преимущества банка

  • Открытие счёта за 1 час в любое время и в удобном для вас месте
  • Онлайн-банк: круглосуточные платежи, выставление счетов, подписание платёжек, проверка контрагентов
  • Тарифы от 0 рублей
  • Бонусы на развитие бизнеса на 190 000 рублей
  • Эквайринг со ставкой от 1,3%
  • Налоговый кэшбэк – 2%
Точка — онлайн-банк для предпринимателей. Её любят за круглосуточный сервис, самый длинный операционный день — с 01:00 до 21:00 по Москве, удобные интернет-банк и мобильное приложение. В банке есть тарифы от 0 рублей, и вам не нужно платить, если нет оборотов по счёту. Точка может вести за вас бухгалтерию и помогать с валютным контролем. А любой продукт — депозиты, эквайринг со ставкой от 1,3% или зарплатный проект — подключается одним кликом в интернет-банке. Возможно открытие бесплатного спец.счета с начислением процентов на остаток!
Лиц. № 2209
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Переводы на карту физлицам
Снятие наличных по карте
Интернет-банк и мобильное приложение
Торговый эквайринг
Зарплатный проект

Необходимый минимум

0  ₽ /мес.

0 ₽

бесплатно

до 300 000 ₽ - 1% от поступлений

бесплатно

бесплатно

бесплатно

2,3%

0% на карты Рокетбанка и Хоум Кредит Банка

0,55% на остальные

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Золотая середина

500  ₽ /мес.

0 ₽

10 бесплатно

далее 60 ₽ за платеж

до 1 000 000 ₽ - 0,2% от суммы, мин. 100 ₽

до 100 000 ₽ - 1% от суммы, мин. 100 ₽ с ООО

бесплатно до 200 000 ₽ с ИП

от 1,5% от суммы

бесплатно

2,3%

0% на карты Рокетбанка и Хоум Кредит Банка

0,55% на остальные

Открыть счёт

Все лучшее сразу

500  ₽ / 3 мес.

далее 2 500 ₽ / мес.

0 ₽

100 бесплатно

далее 15 ₽ за платёж

до 1 000 000 ₽ бесплатно

свыше - 0,4% от суммы, мин. 100 ₽

до 500 000 ₽ с ИП, до 300 000 ₽ с ООО

бесплатно

бесплатно до 100 000 ₽

бесплатно

1,3%

0% на карты Рокетбанка и Хоум Кредит Банка

0,55% на остальные

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