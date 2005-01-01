Преимущества банка

Открытие счёта за 1 час в любое время и в удобном для вас месте

Онлайн-банк: круглосуточные платежи, выставление счетов, подписание платёжек, проверка контрагентов

Тарифы от 0 рублей

Бонусы на развитие бизнеса на 190 000 рублей

Эквайринг со ставкой от 1,3%

Налоговый кэшбэк – 2%

Точка — онлайн-банк для предпринимателей. Её любят за круглосуточный сервис, самый длинный операционный день — с 01:00 до 21:00 по Москве, удобные интернет-банк и мобильное приложение. В банке есть тарифы от 0 рублей, и вам не нужно платить, если нет оборотов по счёту. Точка может вести за вас бухгалтерию и помогать с валютным контролем. А любой продукт — депозиты, эквайринг со ставкой от 1,3% или зарплатный проект — подключается одним кликом в интернет-банке. Возможно открытие бесплатного спец.счета с начислением процентов на остаток!

Лиц. № 2209