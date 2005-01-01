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Тарифы на РКО для юридических лиц ДелоБанка

Преимущества банка

  • Надежный банк. ДелоБанк — филиал СКБ-Банка
  • Все услуги доступны в онлайне без похода в банк
  • Круглосуточная поддержка
  • Бухучет и отправка отчетности в госорганы — 3 месяца бесплатно
  • Бесплатные платежи внутри банка
  • Бесплатные бюджетные и налоговые платежи
ДелоБанк – онлайн-банк для предпринимателей. Наша задача — сформировать среду, в которой малому и микробизнесу будет легко работать, легко создавать и развивать долгосрочные проекты. Среди всех преимуществ клиентам так же доступны бесплатная проверка контрагентов и смс-информирование.
Лиц. № 705
Обслуживание
Подключение
Платежи
Внесение наличных
Снятие наличных
Интернет-банк
Проценты на остаток

Выгодный старт

0  ₽ /мес.

0 ₽

87 ₽ / мес.

до 50 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,3% от суммы

2% от суммы

до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.

бесплатно

не начисляются

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Активный рост

0  ₽ / 2 мес.

далее 990 ₽ / мес.

0 ₽

10 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

до 50 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,2% от суммы

2% от суммы

до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 5% годовых на остаток

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Надежное решение

0  ₽ /мес.

далее 3 100 ₽ / мес.

0 ₽

100 бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

до 200 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,1% от суммы

2% от суммы

до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 5% годовых на остаток

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Высшая лига

0  ₽ /мес.

далее 7 590 ₽ / мес.

0 ₽

бесплатно

без ограничений

0 ₽

2% от суммы

до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.

бесплатно

до 5% годовых на остаток

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