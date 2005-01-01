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0 ₽
87 ₽ / мес.
до 50 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,3% от суммы
2% от суммы
до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.
бесплатно
не начисляются
Активный рост
0 ₽ / 2 мес.
далее 990 ₽ / мес.
0 ₽
10 бесплатно
далее 25 ₽ за платеж
до 50 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,2% от суммы
2% от суммы
до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.
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Надежное решение
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0 ₽
100 бесплатно
далее 25 ₽ за платеж
до 200 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,1% от суммы
2% от суммы
до 100 000 ₽ / сутки, до 300 000 ₽ / мес.
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Высшая лига
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далее 7 590 ₽ / мес.
0 ₽
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без ограничений
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2% от суммы
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до 5% годовых на остаток