Преимущества банка

Надежный банк. ДелоБанк — филиал СКБ-Банка

Все услуги доступны в онлайне без похода в банк

Круглосуточная поддержка

Бухучет и отправка отчетности в госорганы — 3 месяца бесплатно

Бесплатные платежи внутри банка

Бесплатные бюджетные и налоговые платежи

ДелоБанк – онлайн-банк для предпринимателей. Наша задача — сформировать среду, в которой малому и микробизнесу будет легко работать, легко создавать и развивать долгосрочные проекты. Среди всех преимуществ клиентам так же доступны бесплатная проверка контрагентов и смс-информирование.

Лиц. № 705