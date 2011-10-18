Если вы решили купить авто в кредит, калькулятор для расчета автокредита обязательно вам пригодится. На просторах Интернета сегодня размещено множество различных кредитных калькуляторов, которые помогут сделать необходимые вычисления для автокредита как на новый, так и на подержанный автомобиль.

Зачем же нужен автокредитный калькулятор? Прежде всего, чтобы получить представление о размере ежемесячного платежа. Его величина зависит от многих параметров, часть из которых вы можете задать самостоятельно. В частности, при покупке авто кредитный калькулятор обязательно учитывает размер первоначального взноса, который вы готовы внести. Как правило, процентная ставка по займу устанавливается тем меньше, чем больше собственных средств будет внесено первоначально. Некоторые банки выдают автокредит без первоначального взноса, в калькулятор в этом случае следует внести значение «0», вписав его в соответствующее поле.

Помимо первоначального взноса при расчете кредита на авто необходимо заполнить поля о стоимости автомобиля и желаемом сроке кредитования. Обычно этих данных бывает достаточно, чтобы произвести расчет автокредита на калькуляторе.

Однако на сегодняшний день программы банков отличаются не только величиной суммы, сроком кредитования или первоначальным взносом. Чтобы рассчитать автокредит, калькулятор должен также учитывать желание заемщика страховать или не страховать свой автомобиль по КАСКО. Зачастую заемщик вынужден оплачивать покупку полиса КАСКО из своего кармана. Но некоторые финансовые учреждения разрешают включить стоимость полиса в сумму кредита. Если банк, выдавая автокредит, предоставляет такую возможность, калькулятор пересчитает ежемесячный платеж с учетом страховки. После расчета параметров можно оставить онлайн-заявку на сайте банка.

Расчет автокредита онлайн необязательно делать самостоятельно. Если не хочется вникать в подробные условия программы, рассчитать автокредит можно в отделении банка, автосалоне или по контактному телефону финансового учреждения. Куда бы вы ни решили обратиться, сотрудник выбранного банка поможет рассчитать кредит на авто. Будьте готовы озвучить уровень своей заработной платы и сведения о семейном положении. Кредитная история в других банках также сыграет свою роль. Чем больше достоверных данных вы предоставите сотруднику, тем точнее будет результат кредитного калькулятора, а автокредит с подходящими именно вам условиями наконец-то будет найден.

Независимо от того, самостоятельно вы произведете нужные вычисления или обратитесь за помощью к специалисту банка, при оформлении автокредита калькулятор окажется вам полезным и поможет составить приблизительное представление о размере ежемесячного платежа, оценить свою финансовую нагрузку, а так же подобрать наиболее выгодный расчет.