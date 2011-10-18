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TalkBank
8 800 302-10-07 Москва
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Абсолют Банк
8 800 200-20-05 (495) 777-71-71 Москва Лицензия № 2306
Вклады 5 Кредиты 3 Кредитные карты 6 Ипотека 8 Кредиты для бизнеса 3
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35 место по России1 594 отзыва
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Авангард
8 800 333-98-98 (495) 234-98-98 Москва Лицензия № 2879
Вклады 7 Кредитные карты 16 Дебетовые карты 15
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52 место по России5 489 отзывов
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Аверс
8 800 700-43-21 Казань Лицензия № 415
Вклады 4 Кредиты 1 Кредитные карты 1 Дебетовые карты 4 Автокредиты 2 Ипотека 6 Кредиты для бизнеса 4
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Автоградбанк
(8552) 32-50-00 Набережные Челны Лицензия № 1455
Вклады 4 Кредиты 7 Дебетовые карты 6 Автокредиты 4 Ипотека 9 Кредиты для бизнеса 8
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238 место по России16 отзывов
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АвтоКредитБанк
(843) 517-22-80 Казань Лицензия № 1973
Вклады 4 Кредиты 2 Автокредиты 4 Ипотека 1
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Автоторгбанк
(495) 730-51-15 Москва Лицензия № 2776 о банке на Allbanks.ru
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Агропромкредит
(495) 755-80-08 8 800 100-80-08 Москва Лицензия № 2880
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151 место по России76 отзывов
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Агророс
8 800 222-44-19 (8452) 44-19-19 (495) 134-58-88 Саратов Лицензия № 2860
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Азиатско-Тихоокеанский Банк
8 800 775-88-88 Благовещенск Лицензия № 1810
Вклады 10 Кредиты 5 Кредитные карты 5 Дебетовые карты 5 Ипотека 4 Кредиты для бизнеса 1
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61 место по России632 отзыва
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Азия-Инвест Банк
(495) 363-37-01 Москва Лицензия № 3303 о банке на Allbanks.ru
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АйСиБиСи Банк
(495) 287-30-99 Москва Лицензия № 3475 о банке на Allbanks.ru
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Ак Барс
8 800 200-53-03 Казань Лицензия № 2590
Вклады 5 Кредиты 5 Кредитные карты 1 Дебетовые карты 18 Автокредиты 4 Ипотека 7
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22 место по России1 102 отзыва
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Акибанк
8 800 100-25-42 Набережные Челны Лицензия № 2587
Вклады 10 Кредиты 6 Дебетовые карты 8 Автокредиты 4 Ипотека 11 Кредиты для бизнеса 2
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138 место по России38 отзывов
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Акрополь
Москва Лицензия № 3027 о банке на Allbanks.ru
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395 место по РоссииНет отзывов
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Актив Банк
(8342) 47-52-70 Саранск Лицензия № 2529
Вклады 16 Кредиты 5 Автокредиты 1 Ипотека 3 Кредиты для бизнеса 1
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Акцепт
8 800 100-27-37 Новосибирск Лицензия № 567
Вклады 8 Кредиты 7 Дебетовые карты 7 Автокредиты 5 Ипотека 7 Кредиты для бизнеса 5
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155 место по России36 отзывов
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Александровский
(812) 324-87-77 Санкт-Петербург Лицензия № 53
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Алеф-Банк
(495) 411-77-47 Москва Лицензия № 2119
Вклады 2 Дебетовые карты 3 Ипотека 3
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166 место по России18 отзывов
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Алмазэргиэнбанк
(4112) 34-36-62 Якутск Лицензия № 2602
Вклады 6 Кредиты 15 Кредитные карты 4 Дебетовые карты 19 Ипотека 7 Кредиты для бизнеса 12
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132 место по России14 отзывов
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Алтайкапиталбанк
(3814) 63-62-14 Барнаул Лицензия № 2659
Вклады 5 Кредиты 1 Дебетовые карты 2 Ипотека 6
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Алтынбанк
(843) 520-51-00 Казань Лицензия № 2070
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Альба Альянс
(499) 252-00-00 Москва Лицензия № 2593 о банке на Allbanks.ru
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Альтернатива
(495) 223-95-10 Москва Лицензия № 3452 о банке на Allbanks.ru
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454 место по России12 отзывов
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Альфа-Банк
(495) 788-88-78 8 800 100-77-33 (495) 755-58-58 Москва Лицензия № 1326
Вклады 4 Кредиты 2 Кредитные карты 17 Дебетовые карты 23 Ипотека 4 Кредиты для бизнеса 2
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6 место по России28 988 отзывов
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Америкэн Экспресс Банк
(495) 933-84-00 Москва Лицензия № 3460 о банке на Allbanks.ru
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Апабанк
Москва Лицензия № 2404 о банке на Allbanks.ru
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374 место по РоссииНет отзывов
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Аресбанк
(495) 795-32-87 Москва Лицензия № 2914 о банке на Allbanks.ru
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Аспект
8 800 200-75-01 (495) 587-75-01 (495) 472-39-00 Москва Лицензия № 608 о банке на Allbanks.ru
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Ассоциация
(831) 434-36-53 Нижний Новгород Лицензия № 732
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БайкалИнвестБанк
8 800 770-79-20 (3952) 25-88-00 Иркутск Лицензия № 1067
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Байкалкредобанк
(3952) 24-16-20 Иркутск Лицензия № 2990
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Балаково-Банк
(8453) 44-41-49 Балаково Лицензия № 444
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Балтийский Банк
(812) 325-85-85 8 800 100-55-00 Санкт-Петербург Лицензия № 128
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Балтинвестбанк
8 800 333-93-93 Санкт-Петербург Лицензия № 3176
Вклады 5 Автокредиты 8
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78 место по России326 отзывов
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Банк АВБ
(8482) 40-75-01 Тольятти Лицензия № 23
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Банк Агора
(495) 788-72-48 Москва Лицензия № 3231 о банке на Allbanks.ru
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Банк БКФ
(495) 514-08-10 Москва Лицензия № 2684
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Банк «Возрождение»
8 800 755-00-05 Москва Лицензия № 1439
Вклады 16 Кредиты 9 Кредитные карты 3 Дебетовые карты 9 Ипотека 4 Кредиты для бизнеса 3
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34 место по России1 154 отзыва
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Банк Глобус
Москва Лицензия № 2438 о банке на Allbanks.ru
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Банк ДОМ.РФ
8 800 775-86-86 Москва Лицензия № 2312
Вклады 9 Кредиты 3 Кредитные карты 2 Дебетовые карты 3 Ипотека 8
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40 место по России1 053 отзыва
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Банк Жилищного Финансирования
8 800 555-00-26 Москва Лицензия № 3138
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203 место по России297 отзывов
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Банк Зенит
8 800 500-66-77 Москва Лицензия № 3255
Вклады 15 Кредиты 5 Кредитные карты 7 Дебетовые карты 13 Автокредиты 4 Ипотека 7 Кредиты для бизнеса 7
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39 место по России487 отзывов
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Банк Интеза
8 800 200-80-08 Москва Лицензия № 2216
Вклады 10 Кредиты 2 Кредитные карты 4 Дебетовые карты 5 Ипотека 3 Кредиты для бизнеса 3
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88 место по России373 отзыва
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Банк Казани
(843) 518-98-98 Казань Лицензия № 708
Вклады 15 Кредиты 5 Дебетовые карты 7 Кредиты для бизнеса 9
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Банк Кредит Свисс
(495) 967-82-00 Москва Лицензия № 2494 о банке на Allbanks.ru
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Банк Оранжевый
8 800 500-80-88 Санкт-Петербург Лицензия № 1659
Вклады 5 Кредиты 2 Кредитные карты 2 Дебетовые карты 9 Автокредиты 3
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247 место по России106 отзывов
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Банк ПСА Финанс Рус
(800) 234-50-07 (495) 287-85-00 Москва Лицензия № 3481
Автокредиты 14
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263 место по России47 отзывов
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Банк Раунд
(495) 980-19-24 Москва Лицензия № 2506
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201 место по России325 отзывов