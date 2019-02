Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью и носил наименование «Вятский коммерческий Банк». В 2004 году кредитная организация получила действующее название — ООО «АвтоКредитБанк». С февраля 2005 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В апреле 2008 года Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан вынесло решение по двум делам в отношении кредитного учреждения за несоблюдение требований антимонопольного законодательства. В декабре 2013 года уставный капитал банка был увеличен до 300 млн рублей.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают родственники Фоат, Альфира и Рияз Комаровы, совместно контролирующие 78,47% долей общества. Кроме того банк контролируют Ильшат Фардиев (5,35%), Рустем Тахаутдинов (4,04%), Светлана Галлямова (2,68%), Кадрия Галеева (1,61%), Альберт Шакирзянов (1,27%), Ильсия Инсаф (1,20%). Оставшаяся доля в 5,38% распределена между миноритариями.

Банк представлен головным офисом в Казани и одним дополнительным офисом в Альметьевске. Численность персонала банка на 1 апреля 2018 года — 41 человек. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, линейку вкладов, кредитование (авто-, потребительское, ипотечное), рефинансирование кредитов, аренду сейфовых ячеек. Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, валютные операции.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,4% (или 6,1 млн рублей), составив 1,5 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 26,8% до 24,5%, при этом их номинальный объем сократился на 36,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 42,5% до 44,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 22 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 482,3 млн рублей, с начала года показатель увеличился на 80 тыс. рублей. Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 31,3% и 68,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 30 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 46,37% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 63,8% и 36,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 51,9% до 49,9%, при этом их номинальный объем сократился на 34,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 15,3% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 22,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 31,9% до 35,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 49,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 769,4 млн рублей. С начала года его объем сократился на 34,8 млн рублей (или 4,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 84,1%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, 91,5% корпоративных ссуд было предоставлено предприятиям промышленности. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 71,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю не изменился и составляет 0,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 310,1 млн рублей (40,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 214,1 млн рублей, из которых 80 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 228,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 41,3 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 9,3 млн рублей.

Совет директоров: Азат Фахрутдинов (председатель), Юлия Ишмуратова, Резеда Комарова, Рауф Комаров, Рафаэль Шаммазов.

Правление: Рафаэль Шаммазов (председатель), Гузель Мустафина (главный бухгалтер), Марат Фархутдинов.

