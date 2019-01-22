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Потребительские кредиты банка «Пойдем!»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Пойдем!», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 7,77% до 275 000 13 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Вовлечённые и неравнодушные  сотрудники( г.Омск Нефтезаводская ,Елена.Уютный офис.Удобное бескомиссионное погашение .При внесение полной суммы на счёт ,договор закрыли ,не... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Попала в сложную финансовую ситуацию, срочно нужны были деньги. Обратилась в банк, это была моя последняя надежда, потому что в других банках мне отказывали. Плачу я все в срок и... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Пойдем!»
53 989

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