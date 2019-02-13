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Потребительские кредиты Кредит Европа Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Кредит Европа Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
69 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,00% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Доллар США 14,00% до 20 000 4 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 18,00% до 1 500 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
08 февраля 2019 года я обратился в отделение КредитЕвропаБанк в ТЦ "Европейский" с целью досрочного погашения кредита. По времени был очень ограничен и поэтому сильно торопился... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обратилась в отделение в Меге чтобы закрыть свои кредиты. Приятно, что быстро вызвали и сразу начали решать мой вопрос. Обслуживал сотрудник Алексей, максимально понятно объяснил... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в Кредит Европа Банке
162 297

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Кредит Европа Банк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту Кредит Европа Банка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в Кредит Европа Банке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении Кредит Европа Банка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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