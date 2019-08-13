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Мультивалютные дебетовые карты в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
Найдено 6 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 1 200 до 10% нет
17 заявок
Visa Signature
 до 7% 0 - 60 000 нет
  • для путешествий
Mastercard Platinum
 до 7% 0 - 60 000 нет
  • для путешествий
до 6% 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
2 заявки
до 6% 0 - 1 200 нет
  • супермаркеты
1 заявка
Mastercard Standard
 до 6% 0 - 1 200 нет
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Мультивалютные дебетовые карты в Альфа-Банке в городах:

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Мультивалютные дебетовые карты в Альфа-Банке станут удобным платежным инструментом для тех, кто вынужден часто расплачиваться за товары и услуги в нескольких валютах. Банк предлагает открыть счета в рублях, долларах и евро, мультивалютка предоставляет к ним одновременный доступ. Она позволяет оплачивать покупки в любой выбранной валюте — это удобно при совершении сделок в и зарубежных интернет-магазинах, а также во время путешествий.

Как работает?

Пользоваться ей легко и удобно, так как можно в любой момент воспользоваться требуемой валютой. Не нужно обращаться в обменники и терять деньги при конвертации. К примеру, можно долларами платить в онлайн-магазине, а рублями — в обычных городских супермаркетах.

У нее есть ряд дополнительных преимуществ:

  • Работа с платежными системами Visa и Master Card. Пользоваться ей можно в любой цивилизованной стране мира — это выгодно для путешественников.
  • Скидки и бонусы по партнерским программам. Специальные акции делают выгоднее каждую покупку, доступна услуга кешбэк для возврата части потраченного капитала после безналичного расчета в магазинах.
  • Использование запасного кошелька — овердрафта. Если средств на покупку не хватает, их можно занять у банка под проценты в пределах установленного лимита.

    • Снимать деньги можно с любого счета. Если к примеру, средства в рублях закончились, система автоматически конвертирует доллары по установленному курсу.

    Как подать заявку на получение?

    Сайт Banki.ru предлагает подробно ознакомиться с банковским предложением и отправить заявку через интернет. Изучите стоимость обслуживания, сроки действия и другие параметры, затем нажмите кнопку и перейдите на официальную страницу финансового учреждения. Заполните анкету, и на ваше имя будет изготовлена карточка с полным набором возможностей.

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