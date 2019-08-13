Мультивалютные дебетовые карты в Альфа-Банке станут удобным платежным инструментом для тех, кто вынужден часто расплачиваться за товары и услуги в нескольких валютах. Банк предлагает открыть счета в рублях, долларах и евро, мультивалютка предоставляет к ним одновременный доступ. Она позволяет оплачивать покупки в любой выбранной валюте — это удобно при совершении сделок в и зарубежных интернет-магазинах, а также во время путешествий.

Как работает?

Пользоваться ей легко и удобно, так как можно в любой момент воспользоваться требуемой валютой. Не нужно обращаться в обменники и терять деньги при конвертации. К примеру, можно долларами платить в онлайн-магазине, а рублями — в обычных городских супермаркетах.

У нее есть ряд дополнительных преимуществ:

Работа с платежными системами Visa и Master Card. Пользоваться ей можно в любой цивилизованной стране мира — это выгодно для путешественников.

Скидки и бонусы по партнерским программам. Специальные акции делают выгоднее каждую покупку, доступна услуга кешбэк для возврата части потраченного капитала после безналичного расчета в магазинах.

Использование запасного кошелька — овердрафта. Если средств на покупку не хватает, их можно занять у банка под проценты в пределах установленного лимита.

Снимать деньги можно с любого счета. Если к примеру, средства в рублях закончились, система автоматически конвертирует доллары по установленному курсу.

Как подать заявку на получение?

Сайт Banki.ru предлагает подробно ознакомиться с банковским предложением и отправить заявку через интернет. Изучите стоимость обслуживания, сроки действия и другие параметры, затем нажмите кнопку и перейдите на официальную страницу финансового учреждения. Заполните анкету, и на ваше имя будет изготовлена карточка с полным набором возможностей.