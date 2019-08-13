|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 10%
|нет
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17 заявок
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Visa Signature
|до 7%
|0 - 60 000
|нет
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Mastercard Platinum
|до 7%
|0 - 60 000
|нет
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Visa Signature
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
|
|
2 заявки
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
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1 заявка
|
Mastercard Standard
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Мультивалютные дебетовые карты в Альфа-Банке станут удобным платежным инструментом для тех, кто вынужден часто расплачиваться за товары и услуги в нескольких валютах. Банк предлагает открыть счета в рублях, долларах и евро, мультивалютка предоставляет к ним одновременный доступ. Она позволяет оплачивать покупки в любой выбранной валюте — это удобно при совершении сделок в и зарубежных интернет-магазинах, а также во время путешествий.
Как работает?
Пользоваться ей легко и удобно, так как можно в любой момент воспользоваться требуемой валютой. Не нужно обращаться в обменники и терять деньги при конвертации. К примеру, можно долларами платить в онлайн-магазине, а рублями — в обычных городских супермаркетах.
У нее есть ряд дополнительных преимуществ:
Снимать деньги можно с любого счета. Если к примеру, средства в рублях закончились, система автоматически конвертирует доллары по установленному курсу.
Как подать заявку на получение?
Сайт Banki.ru предлагает подробно ознакомиться с банковским предложением и отправить заявку через интернет. Изучите стоимость обслуживания, сроки действия и другие параметры, затем нажмите кнопку и перейдите на официальную страницу финансового учреждения. Заполните анкету, и на ваше имя будет изготовлена карточка с полным набором возможностей.