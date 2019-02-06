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Солид Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Социальная Мир

Мир Классическая — Солид Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых начисляются на среднемесячный остаток 30 000 руб. и более
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и пвн: 100 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно. активный СМС-сервис - 40 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • плата за возникновение неразрешенного овердрафта свыше трех дней - 60% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения, документа подтверждающего получение различных выплат и субсидий на регулярной основе
Дата актуализации
06.02.2019 13:02
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 21 городе России
1 439
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22