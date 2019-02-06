Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются на среднемесячный остаток 30 000 руб. и более 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и пвн: 100 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно. активный СМС-сервис - 40 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

плата за возникновение неразрешенного овердрафта свыше трех дней - 60% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения, документа подтверждающего получение различных выплат и субсидий на регулярной основе Дата актуализации 06.02.2019 13:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.