Справка Banki.ru

Банк был учрежден в январе 1991 года на базе местного отделения Жилсоцбанка СССР как Камчатский коммерческий банк содействия предпринимательству. В мае 1996 года переименован в ЗАО «Камчатбизнесбанк». В 2004 году сменил название на ЗАО «Солид Банк». В ноябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В январе 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов. C 9 октября 2017 года АО «Солид Банк» — член Российско-Китайского финансового совета.

На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются действующий председатель совета директоров Солид Банка и президент Финансового дома «Солид»* Владимир Семернин и его дети Анна и Александр Семернины (46,82% в сумме), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (39,99%), в капитале которого присутствуют «дочки» таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan securities Finance (еще почти 41% акций холдинга находится в публичном обращении). Долей в 5,99% Солид Банка владеет Василий Петров — член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,004% акций — за миноритариями. Согласно данным, опубликованным 9 июня 2018 года, значительным влиянием обладают Владимир Семернин, Анна Семернина и Александр Семернин.

До июля 2017 года банк был зарегистрирован в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край). На текущий момент головной офис банка расположен во Владивостоке (Приморский край). Сеть продаж представлена двумя филиалами (Москва, Казань), 15 операционными, одним дополнительным и двумя кредитно-кассовыми офисами. Среднесписочная численность сотрудников банка на 1 октября 2018 года составляла 374 человека. Сеть собственных банкоматов насчитывает 13 устройств (в основном на территории Петропавловска-Камчатского и Камчатского края).

Физическим лицам предлагаются следующие услуги: привлечение денежных средств в различные виды депозитов, предоставление кредитов (потребительские, автокредиты, в том числе в рамках государственной программы), ипотека, на покупку загородной недвижимости и др.), банковские карты Master Card, Visa, «Мир» (к эмиссии карт системы Visa банк приступил в июле 2015 года, месяцем ранее начал выпуск кредитных карт), денежные переводы (в счет коммунальных и прочих платежей, а также через системы WesternUnion и UNIStream), сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание системы HandyBank, продажа паев ПИФов под управлением ЗАО «Солид Менеджмент», операции с драгоценными металлами.

Услуги и продукты банка для бизнеса включают в себя РКО (в том числе спецусловия для клиентов банков с отозванными лицензиями), кредиты (в том числе по программам господдержки субъектов МСБ), лизинг, размещение средств на депозиты в банке, предоставление банковских гарантий, валютные операции, банковские корпоративные карты MasterCard и зарплатные проекты.

Своими основными партнерами и клиентами банк называет строительные организации, предприятия обработки, сельского хозяйства, торгово-посреднические фирмы, физических лиц. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по программам развития малого бизнеса от МСП-Банка) в последнее время стало ключевым направлением деятельности фининститута. В частности, доля кредитов данной группе клиентов составляет порядка 90% в общем объеме ссуд юрлицам.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,3% (или 36,2 млн рублей), составив 11,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 53,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 55,8% до 53,8%, при этом их номинальный объем сократился на 204,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 20,6% до 20,1%, при этом их номинальный объем сократился на 52 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 6,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 699,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,7% (или 110 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,6% и 84,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 861,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,31% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 61,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 75,2% и 24,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 57,7% до 61,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 395,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,7% до 7,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 671,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 15,1% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 967,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,7% до 5,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 55,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 18% до 15,2%, при этом их номинальный объем сократился на 313,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,7% до 4,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 194,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 395,4 млн рублей (или 6,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 80%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 67,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 13,7% до 14,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 8,3 млрд рублей (121,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 715,9 млн рублей, из которых 200 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 699,2 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 27,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 105,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 165,6 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Семернин (председатель), Василий Петров, Александр Семернин, Хидео Савада, Ёсиаки Мисима.

Правление: Геннадий Фофанов (председатель), Ирина Цирлина, Виктор Долинный.

* История ФД «Солид» берет свое начало в 1993 году, когда было учреждено ЗАО ИФК «Солид». В 1997 году было создано ЗАО «Солид Менеджмент». В настоящее время в состав ФД «Солид» помимо одноименного банка входят Инвестиционно-финансовая компания «Солид», управляющая компания «Солид Менеджмент», автоматизированная система кредитования «Солид-АСК», Группа НБК (оценка и консалтинг), компания «Солид-товарные рынки» (ведущий брокер на товарном рынке московских и санкт-петербургских бирж), офисный комплекс «Солид-Кама», торговый дом «Кама-Центр», компания «Солид-Лизинг» и другие. В настоящее время ключевым бенефициаром финансового дома является его президент Владимир Семернин.

В рейтинге крупнейших инвестиционных компаний по совокупным дилерским и брокерским оборотам в первом полугодии 2014 года, согласно оценке агентства «Эксперт РА», ИФК «Солид» занимал 14-е место с объемом совокупного оборота в 526,3 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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