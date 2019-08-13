Дебетовую карту в Альфа-Банке с доставкой курьером получить просто, достаточно правильно заполнить заявку на сайте, и через несколько дней в назначенное время ее привезут вам на работу или домой. Тем не менее выбирать ее нужно тщательно, как и другие финансовые инструменты. Расскажем вкратце, на что обращать внимание.

Обслуживание

Плата списывается помесячно. Если указан диапазон от 0, значит, при соблюдении определенных условий ее не берут. Перечислим некоторые:

ежедневный остаток на одном или всех счетах клиента выше некоторого значения;

обороты за месяц более какого-то уровня;

перечисление заработной платы не ниже указанного размера;

«лояльный клиент» — использование других продуктов этого же банка.

Проценты на остаток

Плюсы — вы можете пользоваться своими деньгами и получать прибыль, ставки зачастую выше, чем по пополняемо-отзывным вкладам. Минусы могут возникнуть, если невнимательно прочитать правила: иногда есть требования по движению по счету, неснижаемому остатку или другие. Кроме того, эти средства не застрахованы в АСВ.

Кэшбэк и бонусные программы

Здесь столько вариаций, что разобраться бывает сложно. С другой стороны, возможность получить дополнительные средства в денежной или другой форме стоит того, чтобы приложить некоторые усилия. Сначала просто отбрасываем те варианты, по которым категории начислений вас не интересуют, например, в вашем городе нет сети супермаркетов, указанного в названии, или вы боитесь летать самолетами. По оставшимся можно вчитываться в условия — как начисляют, за все покупки или только часть, в каких случаях повышенный возврат, и главное — как, когда, где это можно использовать. И снова можно отсекать лишнее.

Купюры

Бывают ситуации, когда нужны именно наличные. Обычно получить их за счет собственных средств в «родных» банкоматах можно без комиссии, но лучше убедиться в том, что именно это написано в тарифах. Значимыми могут быть ограничения по сумме обналичивания в день и месяц (хотя не так часто приходится снимать средства сотнями тысяч) и снятии денег в устройствах, принадлежащих другим финансовым организациям.

Что еще учесть

Могут иметь значение и другие характеристики: платежная система и класс (как подтверждение статуса, или как доступ к определенным услугам), возможность подключения каких-то опций (например, оведрафта), стоимость различных операций и многое другое. Но это скорее для «продвинутых пользователей». Большинству держателей достаточно разбираться в пунктах, о которых мы говорили раньше, и понимать структуру собственных доходов и расходов. От того, насколько вы осознаете свой бюджет, будет зависеть, верно ли вы оценили перспективы выполнять условия бесплатного обслуживания, начисления процентов и кэшбэка и др.

На чем остановиться

Теперь, когда вы определились с приоритетом параметров, можно выбирать. Помогут онлайн-сервисы по подбору банковских услуг, например, Banki.ru. Здесь данные по подходящим вариантам вы получите в виде таблицы, по значениям можно посмотреть уточнения, в целом по продуктам — подробные описания и мнения экспертов. Следующий шаг после принятия решения — переход на сайт банка для подачи заявки онлайн.