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Дебетовые карты с курьерской доставкой

Банк: Альфа-Банк
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 1 200 до 10% нет
17 заявок
Mastercard Standard
 до 6% 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
Mastercard Platinum
 до 7% 0 - 60 000 нет
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовую карту в Альфа-Банке с доставкой курьером получить просто, достаточно правильно заполнить заявку на сайте, и через несколько дней в назначенное время ее привезут вам на работу или домой. Тем не менее выбирать ее нужно тщательно, как и другие финансовые инструменты. Расскажем вкратце, на что обращать внимание.

Обслуживание

Плата списывается помесячно. Если указан диапазон от 0, значит, при соблюдении определенных условий ее не берут. Перечислим некоторые:

  • ежедневный остаток на одном или всех счетах клиента выше некоторого значения;
  • обороты за месяц более какого-то уровня;
  • перечисление заработной платы не ниже указанного размера;
  • «лояльный клиент» — использование других продуктов этого же банка.

    • Проценты на остаток

    Плюсы — вы можете пользоваться своими деньгами и получать прибыль, ставки зачастую выше, чем по пополняемо-отзывным вкладам. Минусы могут возникнуть, если невнимательно прочитать правила: иногда есть требования по движению по счету, неснижаемому остатку или другие. Кроме того, эти средства не застрахованы в АСВ.

    Кэшбэк и бонусные программы

    Здесь столько вариаций, что разобраться бывает сложно. С другой стороны, возможность получить дополнительные средства в денежной или другой форме стоит того, чтобы приложить некоторые усилия. Сначала просто отбрасываем те варианты, по которым категории начислений вас не интересуют, например, в вашем городе нет сети супермаркетов, указанного в названии, или вы боитесь летать самолетами. По оставшимся можно вчитываться в условия — как начисляют, за все покупки или только часть, в каких случаях повышенный возврат, и главное — как, когда, где это можно использовать. И снова можно отсекать лишнее.

    Купюры

    Бывают ситуации, когда нужны именно наличные. Обычно получить их за счет собственных средств в «родных» банкоматах можно без комиссии, но лучше убедиться в том, что именно это написано в тарифах. Значимыми могут быть ограничения по сумме обналичивания в день и месяц (хотя не так часто приходится снимать средства сотнями тысяч) и снятии денег в устройствах, принадлежащих другим финансовым организациям.

    Что еще учесть

    Могут иметь значение и другие характеристики: платежная система и класс (как подтверждение статуса, или как доступ к определенным услугам), возможность подключения каких-то опций (например, оведрафта), стоимость различных операций и многое другое. Но это скорее для «продвинутых пользователей». Большинству держателей достаточно разбираться в пунктах, о которых мы говорили раньше, и понимать структуру собственных доходов и расходов. От того, насколько вы осознаете свой бюджет, будет зависеть, верно ли вы оценили перспективы выполнять условия бесплатного обслуживания, начисления процентов и кэшбэка и др.

    На чем остановиться

    Теперь, когда вы определились с приоритетом параметров, можно выбирать. Помогут онлайн-сервисы по подбору банковских услуг, например, Banki.ru. Здесь данные по подходящим вариантам вы получите в виде таблицы, по значениям можно посмотреть уточнения, в целом по продуктам — подробные описания и мнения экспертов. Следующий шаг после принятия решения — переход на сайт банка для подачи заявки онлайн.

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