Премиальная от банка ДОМ.РФ
Mastercard World Black Edition — Банк ДОМ.РФ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 24 000 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 374 $
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 340 €
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 0,5 до 5%
базовый кешбэк:
Повышенный кешбэк:
|Мультивалютная карта
|
Да
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
от 3% до 6%
6% - на сумму до 300 тыс. руб, 3% - свыше 300 тыс.руб.; при условии совершения покупок на сумму 10 000 руб. и более
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
от 0,3% до 0,5%
0,5% - на сумму до 1 000 долл., 0,3% - свыше 1 000 долл.; при условии совершения покупок на сумму 150 долл. и более
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,01%
при условии совершения покупок на сумму 150 евро и более
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 24 000 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 374 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 340 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. ежедневно, до 3 000 000 руб. ежемесячно
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 4 000 долл ежедневно, до 40 000 долл. ежемесячно
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 4 000 евро ежедневно, до 40 000 евро ежемесячно
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|27.11.2019 13:08
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|27.11.2019 13:08
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|27.11.2019 13:08
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 22 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- ОГРН
- 1037739527077
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба