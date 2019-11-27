Тип карты Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Cash Back от 0,5 до 5% базовый кешбэк: 0,5% при совершении покупок на сумму от 3 000 - 9 999,99 руб./50–199,99 в валюте;

1% на сумму 10 000 - 49 999,99 руб./200–999,99 в валюте;

1,5% на сумму 50 000 - 99 999,99 руб./ 1 000–1 999,99 в валюте;

2% на сумму - от 100 000 руб./ от 2 000 в валюте; Повышенный кешбэк: 5% категориия "Путешествия" (Авиакомпании,Турагенства,Пассажирские перевозки,Аренда автомобилей,Магазины Duty Free);

макс. сумма вознаграждения - 10 000 руб./200 долларов или евро в месяц по каждому из счетов т.е.. совокупный Cash Back 10000р.+200 долларов+200 евро

Мультивалютная карта Да

Начисление процентов на остаток средств на счете от 3% до 6% 6% - на сумму до 300 тыс. руб, 3% - свыше 300 тыс.руб.; при условии совершения покупок на сумму 10 000 руб. и более

Начисление процентов на остаток средств на счете от 0,3% до 0,5% 0,5% - на сумму до 1 000 долл., 0,3% - свыше 1 000 долл.; при условии совершения покупок на сумму 150 долл. и более

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% при условии совершения покупок на сумму 150 евро и более

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 24 000 ₽ 2 000 руб. в месяц; плата за пакет услуг "Премиальный" не взимается при выполнение одного из условий:

сумма среднемесячного остатка за предыдущий календарный месяц на всех текущих счетах от 1 000 000 руб;

сумма среднемесячного остатка на всех текущих счетах в течение календарного месяца от 750 000 руб. и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет от 150 000 руб. и ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.

не взимается в течение льготного периода (период с даты подключения пакета услуг до конца данного календарного месяца, в котором был подключен пакет услуг, а также следующий за ним полный месяц обслуживания)

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 374 $ 2 000 руб. в месяц (эквивалент); плата за пакет услуг "Премиальный" не взимается при выполнение одного из условий:

сумма среднемесячного остатка за предыдущий календарный месяц на всех текущих счетах от 1 000 000 руб (эквивалент);

сумма среднемесячного остатка на всех текущих счетах в течение календарного месяца от 750 000 руб.(эквивалент) и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.(эквивалент);

сумма ежемесячных поступлений на счет от 150 000 руб. (эквивалент) и ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.(эквивалент)

не взимается в течение льготного периода (период с даты подключения пакета услуг до конца данного календарного месяца, в котором был подключен пакет услуг, а также следующий за ним полный месяц обслуживания)

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 340 € 2 000 руб. в месяц (эквивалент); плата за пакет услуг "Премиальный" не взимается при выполнение одного из условий:

сумма среднемесячного остатка за предыдущий календарный месяц на всех текущих счетах от 1 000 000 руб (эквивалент);

сумма среднемесячного остатка на всех текущих счетах в течение календарного месяца от 750 000 руб.(эквивалент) и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.(эквивалент);

сумма ежемесячных поступлений на счет от 150 000 руб. (эквивалент) и ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.(эквивалент)

не взимается в течение льготного периода (период с даты подключения пакета услуг до конца данного календарного месяца, в котором был подключен пакет услуг, а также следующий за ним полный месяц обслуживания)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%

Снятие наличных в ПВН других банков 0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. ежедневно, до 3 000 000 руб. ежемесячно

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%

Снятие наличных в ПВН других банков 0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 4 000 долл ежедневно, до 40 000 долл. ежемесячно

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0%

Снятие наличных в ПВН других банков 0%

Лимиты по операциям снятие наличных: до 4 000 евро ежедневно, до 40 000 евро ежемесячно

Дополнительная информация персональный менеджер, проходы в бизнес-залы, страховка для выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, консультации по подбору элитной недвижимости от партнеров банка, дистанционная юридическая и налоговая поддержка, подписка на СМИ;

максимально приближенный к биржевому курс конвертации валют;

технический овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование, экстренная выдача наличных/замена карты при её утрате - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

количество бесплатных дополнительных банковских карт - 5 штук;

накопительной счёт до 6% годовых в рублях;

бесплатная кредитная карта с лимитом до 750 000 рублей