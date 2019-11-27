Премиальная от банка ДОМ.РФ

Mastercard World Black Edition — Банк ДОМ.РФ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 24 000 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 0,5 до 5%

базовый кешбэк:

  • 0,5% при совершении покупок на сумму от 3 000 - 9 999,99 руб./50–199,99 в валюте;
  • 1% на сумму 10 000 - 49 999,99 руб./200–999,99 в валюте;
  • 1,5% на сумму 50 000 - 99 999,99 руб./ 1 000–1 999,99 в валюте;
  • 2% на сумму - от 100 000 руб./ от 2 000 в валюте;

Повышенный кешбэк:

  • 5% категориия "Путешествия" (Авиакомпании,Турагенства,Пассажирские перевозки,Аренда автомобилей,Магазины Duty Free);
  • макс. сумма вознаграждения - 10 000 руб./200 долларов или евро в месяц по каждому из счетов т.е.. совокупный Cash Back 10000р.+200 долларов+200 евро
Мультивалютная карта
Да
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%

6% - на сумму до 300 тыс. руб, 3% - свыше 300 тыс.руб.; при условии совершения покупок на сумму 10 000 руб. и более
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 24 000 ₽
  • 2 000 руб. в месяц; плата за пакет услуг "Премиальный" не взимается при выполнение одного из условий:
  • сумма среднемесячного остатка за предыдущий календарный месяц на всех текущих счетах от 1 000 000 руб;
  • сумма среднемесячного остатка на всех текущих счетах в течение календарного месяца от 750 000 руб. и сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.;
  • сумма ежемесячных поступлений на счет от 150 000 руб. и ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.
  • не взимается в течение льготного периода (период с даты подключения пакета услуг до конца данного календарного месяца, в котором был подключен пакет услуг, а также следующий за ним полный месяц обслуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%
Снятие наличных в ПВН других банков

0%
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. ежедневно, до 3 000 000 руб. ежемесячно
Дополнительная информация
  • персональный менеджер, проходы в бизнес-залы, страховка для выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, консультации по подбору элитной недвижимости от партнеров банка, дистанционная юридическая и налоговая поддержка, подписка на СМИ;
  • максимально приближенный к биржевому курс конвертации валют;
  • технический овердрафт - 36% годовых;
  • СМС-информирование, экстренная выдача наличных/замена карты при её утрате - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
  • количество бесплатных дополнительных банковских карт - 5 штук;
  • накопительной счёт до 6% годовых в рублях;
  • бесплатная кредитная карта с лимитом до 750 000 рублей
Дата актуализации 27.11.2019 13:08
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 27.11.2019 13:08
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах/ ПВН банка;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах/ПВН сторонних банков
  • бесплатное СМС- информирование, мобильный, интернет Банк;
Особые ограничения
  • открывается в рамках пакета "Премиальный";
  • на сайте банка есть форма для подачи заявки на пакет
Дата актуализации 27.11.2019 13:08
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 22 городах России
171
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
ОГРН
1037739527077
Сайт
domrfbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 11
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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