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Дебетовые карты в банке Далена Банк

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке Далена Банк. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Mastercard Standard — Далена Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1,5% 600 есть нет
доллар США нет 10 есть нет
евро нет 10 есть нет
Mastercard Gold — Далена Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1,5% 2 500 есть нет
доллар США нет 40 есть нет
евро нет 40 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка Далена Банк

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