Банк был основан в 1992 году. В марте 2005 года вступил в систему обязательного страхования вкладов. Собственный капитал банка на начало октября 2017 года составил 628,1 млн рублей, из которых на уставный капитал приходилось 233,4 млн рублей. Отметим также, что на начало июля 2017 года банк был отнесен ко 2-й классификационной группе, подгруппе 2.1.

Стоит отметить, что кредитная организация и ее руководство неоднократно (до мая 2017 года включительно) привлекались к административной ответственности в части нарушений законодательства в области противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, при этом каждый раз наказание ограничивалось предупреждением. Банк поясняет, что данные события были обусловлены замечаниями со стороны ЦБ к формулировкам в правилах внутреннего контроля банка, относящимся к ПОД/ФТ.

Основным участником финансового института является председатель наблюдательного совета банка Юрий Никонов, который с учетом долей супруги Веры Никоновой и сына Сергея Никонова владеет 80,06% в капитале банка. Рауфу Жалееву принадлежит доля в 12,01%, Ольге Седовой — 4,46%. На миноритариев приходится 3,47%.

Головной офис банка расположен в Москве. Сеть продаж представлена семью дополнительными офисами на территории Москвы и Московской области. Сеть собственных банкоматов финучреждения насчитывает семь устройств. Кроме того, банк является участником единой банкоматной сети ВТБ.

Для частных клиентов банк открывает счета в рублях и валюте, осуществляет денежные переводы (в том числе по системам Contact, Western Union и «Золотая Корона») и платежи, выпускает пластиковые карты международной системы MasterCard, предоставляет кредиты сотрудникам организаций — клиентов банка, услуги по аренде сейфовых ячеек, предлагает различные программы по вкладам.

В список услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, входит расчетно-кассовое обслуживание (в том числе с использованием системы «Банк-Клиент»), инкассация денежных средств, эквайринг, зарплатные проекты, размещение свободных денежных средств в депозиты и векселя банка, программы кредитования, корпоративные карты. В число корпоративных клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Перовская Мебельная База», ОАО «Берико-88», ОАО «Синтезпроект».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 6,7% (или 193,3 млн рублей), составив 3,1 млрд рублей на 01.08.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 43,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 35,3% до 32,2%, при этом их номинальный объем сократился на 26,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 39,9% до 43,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 199,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 693,6 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 9,8% (или 61,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22,5% и 77,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 65,26% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 43,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 81,4% и 18,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 7,5% до 6,1%, при этом их номинальный объем сократился на 27,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 42,5% до 32,2%, при этом их номинальный объем сократился на 235,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 31,2% до 43,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 428,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 14,2% до 14,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 47,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,3% до 1,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 243 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,3% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 19,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 188,5 млн рублей. С начала года его объем сократился на 27,9 млн рублей (или 12,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 81,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0% до 3,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 1,6%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 801,2 млн рублей (425% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 1,3 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 41 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 17,9 млн рублей.

Наблюдательный совет: Юрий Никонов (председатель), Евгений Облезов, Михаил Герус, Юрий Харламов, Владимир Макеев.

Правление: Екатерина Морозова (и. о. председателя), Ольга Васильева, Лада Ермолаева, Надежда Черепанова.

